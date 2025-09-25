Lecco, esame a Vercelli: "Avanti gara per gara"

Trappola Pro Vercelli per il Lecco capolista. Un’insidiosa trasferta infrasettimanale attende la lanciatissima squadra di Federico Valente (nella foto), prima nel girone A di Serie C dopo cinque giornate a quota 13 punti, insieme al Vicenza e ancora imbattuta come i veneti. Stasera alle 20.45 scenderà in campo a Vercelli per incontrare una formazione come la Pro che, dopo il successo esterno nel derbissimo contro il Novara di alcuni giorni fa, è salita al quarto posto a quota 9 punti insieme alla Pergolettese. Davanti al suo pubblico il team piemontese cerca uno scalpo prezioso, ma il Lecco proverà a cavalcare l’onda lunga di una partenza di stagione (eliminazione dalla Coppa Italia esclusa) perfetta o quasi.

Al Silvio Piola sarà battaglia. Il 3-4-1-2 dando i suoi frutti e giustamente Valente non si discosterà: "Le partite infrasettimanali sono sempre molto intense, sia dal punto di vista mentale che da quello prettamente fisico. C’è poco tempo per il recupero e quindi è importante arrivare alla partita con una buona freschezza. Io ho la fortuna di avere venti titolari e quindi sono tranquillo sulle scelte che andrò a fare. Dobbiamo gestire una gara dopo l’altra. Ci proviamo". La Pro Vercelli scenderà in campo con uno schema praticamente a specchio rispetto a quello del Lecco. "Attenzione ai due esterni d’attacco che a Novara mi sono sembrati assai in palla - dice ancora Valente -. E anche contro la Virtus sarebbe finita in modo diverso senza l’espulsione. La verità è che dobbiamo mettere in campo tutto per riuscire ad uscire indenni dal Piola".

Un altro esame importante per un Lecco che, finora, ha confermato di essere una squadra solida, ma che se dovesse riuscire a violare il Piola darebbe un segnale fortissimo alle altre pretendenti al successo del girone A. Vietati i cali di concentrazione, a Vercelli Valente vuol vedere il “suo“ Lecco, una squadra che sa quello che vuole e che fa di tutto per raggiungerlo, regalando poco o nulla agli avversari.

(3-4-2-1): Furlan; Battistini, Tanco, Ferrini; Rizzo, Zanellato, Metlika, Kritta; Frigerio, Furrer; Sipos. All. Valente.