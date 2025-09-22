Lecco sempre in vetta. Va avanti e soffre. Zanellato la chiude

Grazie al 3-1 del Rigamonti-Ceppi, il Lecco supera il Trento e rimane in testa alla classifica del girone A di serie C insieme al Vicenza. Prima occasione per i lariani con Furrer che al 12’ conclude male. Al 35’ Battistini perde malamente la sfera, ma Chinetti sbaglia la conclusione. Dal 38’ al 39’ gli ospiti hanno due ghiotte opportunità, Dalmonte e Chinetti non riescono ad insaccare e nel finale di primo tempo passa il Lecco. Miranda perde palla, Sipos lancia Furrer che non lascia scampo a Barlocco. Al 3’ della ripresa il raddoppio: l’ex Sipos difende palla e la porge a Kritta, cross per lo stesso centravanti che di testa anticipa Barlocco. La partita si riapre al 16’: Kritta stende in area Dalmonte, arbitro e guardalinee non vedono, ma Tabbiani chiama il FVS e il direttore di gara concede il rigore che Pellegrini trasforma. Al 23’, su una palla messa in area da Kritta, Bonaiti viene spinto in area da Chinetti e l’arbitro, dopo la chiamata FVS di Valente, concede il rigore. Sul dischetto si porta Zanellato (nella foto), ma Barlocco respinge. Il Trento al 37’ va vicinissimo al pari quando ancora Zanellato, su corner, svirgola la palla e Meconi anticipa Furlan cogliendo il palo. Al 9’ di recupero Sipos porge però al centrocampista di scuola Milan la palla del definitivo 3-1.