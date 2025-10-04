Lecco sfida il suo tabù: "Squadra motivatissima"

Vincere in casa di una sua bestia nerissima come la Virtus Verona per non perdere la scia della capolista Vicenza. È la missione del Lecco, oggi pomeriggio alle 17.30. Lariani secondi in classifica a -2 dal Vicenza dopo il mezzo passo falso casalingo contro la Giana Erminio. Scenderanno in campo sul terreno di gioco del Gavagnin-Nocini per affrontare i padroni di casa guidati da Gigi Fresco, ottavi con 9 punti dopo il pari contro la Union Brescia. Quello di oggi pomeriggio è il primo di due match in trasferta per un Lecco che poi dovrà affrontare fuori casa anche l’AlbinoLeffe. Sul campo dalle ridotte dimensioni, mister Valente taglia corto: "Se ne parla tanto, saranno molto importanti le palle inattive, sia quelle a favore che contro. Incontreremo una squadra che vuole far bene contro di noi, dovremo essere uniti. Noi abbiamo un ex come Metlika che è molto motivato e non vede l’ora di scendere in campo". Ancora assenti gli infortunati Manuel Ferrini e Davide Grassini, così come Ndongue che è sulla via del recupero ma che ha ancora bisogno di tempo per tornare al top.

(3-4-3): Furlan 6; Battistini, Romani, Marrone, Tanco; Rizzo, Zanellato, Metlika, Kritta; Mallamo, Sipos, Furrer. All. Valente.