Lecco sfida il suo tabù: "Squadra motivatissima"
Lariani ospiti della “bestia nera“ Virtus Verona. Valente punta sull’ex Metlika
Vincere in casa di una sua bestia nerissima come la Virtus Verona per non perdere la scia della capolista Vicenza. È la missione del Lecco, oggi pomeriggio alle 17.30. Lariani secondi in classifica a -2 dal Vicenza dopo il mezzo passo falso casalingo contro la Giana Erminio. Scenderanno in campo sul terreno di gioco del Gavagnin-Nocini per affrontare i padroni di casa guidati da Gigi Fresco, ottavi con 9 punti dopo il pari contro la Union Brescia. Quello di oggi pomeriggio è il primo di due match in trasferta per un Lecco che poi dovrà affrontare fuori casa anche l’AlbinoLeffe. Sul campo dalle ridotte dimensioni, mister Valente taglia corto: "Se ne parla tanto, saranno molto importanti le palle inattive, sia quelle a favore che contro. Incontreremo una squadra che vuole far bene contro di noi, dovremo essere uniti. Noi abbiamo un ex come Metlika che è molto motivato e non vede l’ora di scendere in campo". Ancora assenti gli infortunati Manuel Ferrini e Davide Grassini, così come Ndongue che è sulla via del recupero ma che ha ancora bisogno di tempo per tornare al top.
(3-4-3): Furlan 6; Battistini, Romani, Marrone, Tanco; Rizzo, Zanellato, Metlika, Kritta; Mallamo, Sipos, Furrer. All. Valente.
