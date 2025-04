Lecco supera AlbinoLeffe: vittoria decisiva verso la salvezza

di Fulvio d’Eri

Il Lecco supera l’AlbinoLeffe e compie un passo decisivo verso la salvezza. Gli ospiti, invece, rimangono al quarto posto, ma vedono assottigliarsi il margine sulle inseguitrici. La formazione di casa ha giocato una delle migliori partite della stagione e alla fine ha vinto meritatamente. Se oggi la Triestina non batterà il Padova, i lecchesi potranno festeggiare la matematica salvezza. Parte forte il Lecco e dopo 60“ Maretta disinnesca un colpo di testa di Martic. Un minuto dopo il portiere ospite è bravissimo a deviare una conclusione di Galeandro. Al 6’ cross di Kritta per Sipos che da pochi passi tocca centrale, consentendo al portiere dell’AlbinoLeffe di parare senza problemi. Al 15’ si vedono anche gli ospiti, ma la punizione velenosa di Potop finisce di poco a lato. Nella prima frazione non succede più nulla.

Nel secondo tempo la partita si “stappa“ immediatamente. Bella azione dei padroni di casa al minuto 6, palla a Galeandro che lascia partire una gran botta, sulla respinta si avventa Battistini che da pochi passi mette in rete. L’AlbinoLeffe reagisce e all’11’ sfiora il pari con un tiro di Barba appena alto. Al 21’ gli ospiti pareggiano. Calcio d’angolo e gran zuccata di Borghini che piazza la palla all’incrocio. Ma alla mezzora i lecchesi trovano il gol vittoria. Zanellato suggerisce per Sipos, palla a Frigerio che non lascia scampo a Marietta e fa scoppiare di gioia il Rigamonti-Ceppi. L’AlbinoLeffe prova il tutto per tutto, ma è il Lecco ad andare vicino al 3-1, al 44’ con Battistini, tiro a lato di poco, e in pieno recupero con Grassini vola in contropiede ma sbaglia la conclusione.

–ALBINOLEFFE 2-1 (0-0) Marcatori: 6’ st Battistini (L), 21’ st Borghini (A), 30’ st Frigerio (L).