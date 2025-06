Lega Pro: Riforma Zola e il Rinascimento Azzurro con i Giovani Talenti del Vivaio

Lo scorso 20 novembre la Lega Pro attraverso la riforma Zola ha voluto valorizzare l’impiego di giocatori provenienti dal proprio vivaio, mettendo così a disposizione dei fondi che dalla prossima stagione aumenteranno esponenzialmente. Dal campionato 25-26 infatti la premialità per l’impiego di giocatori provenienti dal settore giovanile raddoppierà rispetto alla scorsa stagione arrivando sino al 400%. Se già nel campionato appena concluso si erano evidenziati notevoli miglioramenti, con un aumento del 48% di calciatori in lista dal settore giovanile, dal prossimo campionato la Lega Pro vorrà tornare ad essere un’ importante risorsa per la nazionale. Già in passato campioni del calibro di Baggio e Schillaci erano transitati per la serie C e ora per dare il via al rinascimento azzurro ne serviranno altri. La Vis dal canto suo questo occhio sul futuro lo ha sempre avuto, fin dagli esordi della gestione Bosco. Per il presidente fornire giovani talenti alle categorie superiori è sempre stato un obbiettivo prioritario e il salto di livello che Coppola, Okoro e Vukovic sono riusciti a compiere dopo quest’ ultima fantastica annata è soltanto il raccoglimento dei tanti frutti seminati negli scorsi anni. Inserire, dalla stagione 2028-29 , un numero minimo di otto giovani formati all’interno della propria società per i pesaresi non sarà un problema perché fin dalla prossima annata tanti nuovi talenti sono pronti ad emergere.

Un nome fatto da Bosco in conferenza è quello del classe 2008 Edoardo Mariani che con un rinnovo triennale firmato solo qualche settimana fa ha smorzato gli interessamenti su di lui da parte di Fiorentina, Empoli e Milan. Alla mezzala pesarese Stellone ha concesso sul finale di stagione ben tre occasioni per mettersi in mostra. L’esordio all’ ultima giornata contro il Milan Futuro lo ha reso il 3° esordiente più giovane del campionato, alle spalle soltanto di Camarda e Fois del Milan Futuro. A differenza loro è sceso però in campo anche ai quarti di finale Playoff. Stellone lo ha infatti schierato sia all’ andata che al ritorno della sfida contro il Pescara concedendogli in totale una decina di minuti. La prossima, così come per Rizzo,Tombesi e Rabbini potrebbe essere la stagione della definitiva maturazione. Pilastri della squadra primavera e già esordienti con quella maggiore saranno sicuramente attenzionati con cura da Stellone e dal suo staff nel precampionato. Non è da escludere per loro anche l’ipotesi di un prestito, operazione andata già a buon fine con Mohamed Thiane, protagonista della favola Fossombrone in serie D.

Lorenzo Mazzanti