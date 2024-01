"Legnano, omaggio commovente a Gigi Riva ma sconfitta amara contro la Pro Palazzolo"

L’omaggio dello stadio Giovanni Mari a Gigi Riva è stato commovente, nel giorno della sfida con la Pro Palazzolo. Peccato, per il Legnano che lo ha lanciato, non avergli dedicato nell’anticipo di ieri pomeriggio una vittoria. Sono stati gli ospiti a far bottino pieno, spuntandola di misura (1-0) nella ventiquattresima giornata del girone B di Serie D. Lo striscione di saluto prima della partita dei Boys Lilla in curva, lasciata poi deserta per vecchi attriti con la presidenza, la deposizione di un mazzo di fiori sotto la gigantografia di Rombo di Tuono nell’Hall of Fame legnanese a bordo campo da parte del direttore generale Alessio Ferroni con capitan Bardelloni. Il successivo minuto di silenzio, nello stadio aperto a tutti per decisione del club, prima del fischio d’inizio della gara giocata dai lilla col lutto al braccio. L’omaggio di tutto l’impianto, compresa la tifoseria ospite. Tutto per un grande campione della nostra storia del calcio. La sua effige in maglia azzurra posta dinanzi alla tribuna coperta ha ricordato quanto Riva abbia fatto anche con la Nazionale, lanciato proprio dal Legnano cui è rimasto per sempre affezionato, tornando spesso in città a trovare la sorella e i nipoti e interessandosi sempre delle sorti della squadra, fino all’ultima apparizione pubblica per via telefonica lo scorso aprile, in occasione dei 110 anni di storia dei lilla.

Per quanto riguarda la partita è stato sufficiente un traversone dalla sinistra per beffare la retroguardia, con il pallone che dopo esser stato respinto dal palo è stato buttato dentro da due passi, per il più facile dei gol, da Arras al 34’ del primo tempo. Nonostante l’assetto ancora più offensivo, con i cambi nel secondo tempo, il Legnano non è riuscito ad incidere per trovare il pareggio che avrebbe concluso in maniera più serena un sabato pomeriggio nel ricordo di un grande campione che non ha mai dimenticato i suoi inizi calcistici.