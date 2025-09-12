Leverkusen-Eintracht in tv e in streaming: dove vedere il big match di Bundesliga

Roma, 12 settembre 2025 – Finita la pausa Nazionali, il focus torna tutto sui campionati e la Bundesliga si riaprirà con il big match tra Bayer Leverkusen ed Eintracht Francoforte, in programma per questa sera alle 20:30 alla BayArena. Le due squadre arrivano a questa gara con un umore completamente diverso. Il Bayer Leverkusen, infatti, ha iniziato malissimo la stagione, collezionando un solo punto in due partite. Nella prima uscita è arrivata la sconfitta interna contro l'Hoffenheim, mentre nella seconda giornata il pari contro il Werder Brema, nonostante il Leverkusen fosse in vantaggio fino al 94' e in superiorità numerica dal 63'. I risultati deludenti hanno portato a una decisione drastica da parte della società, che ha scelto di cambiare guida tecnica: Erik Ten Hag è stato esonerato e al suo posto è arrivato Kasper Hjulmand, allenatore danese reduce dall'esperienza con la sua Nazionale, ma che in carriera ha guidato anche il Mainz nella stagione 2014-15. Per l'ex difensore quello di questa sera sarà l'esordio sulla nuova panchina e sarà chiamato subito ad una grande prestazione contro una delle squadre più forti del campionato. L'Eintracht Francoforte, infatti, è reduce da due ottime uscite: prima il 4-1 ai danni del Werder Brema, davanti al pubblico di casa, e poi il 3-1 contro l'Hoffenheim, in trasferta. In questo momento, la squadra di Toppmoller si trova a punteggio pieno insieme al Bayern Monaco e al Colonia e, seppur il campionato sia appena iniziato, vuole continuare su questa strada, anche in vista dell'imminente esordio in Champions League, che vedrà l'Eintracht Francoforte impegnato in casa contro il Galatasaray. Anche il Bayer Leverkusen sarà impegnato in Champions, giovedì 18 settembre alle 18:45 contro il Copenaghen. Ma gli impegni europei passano in secondo piano: ora c'è soltanto il big match di Bundesliga.

Le probabili formazioni di Bayer Leverkusen – Eintracht Francoforte

Bayer Leverkusen (3-4-2-1): Flekken; Quansah, Badé, Tapsoba; Vázquez, García, Andrich, Grimaldo; Tella, Tillman; Schick. All. Hjulmand. Eintracht Francoforte (4-2-3-1): Zetterer; Kristensen, Koch, Collins, Theate; Larsson, Chaïbi; Doan, Uzun, Bahoya; Burkardt. All. Toppmöller.

Dove vedere Bayer Leverkusen – Eintracht Francoforte in tv e in streaming

La gara tra Bayer Leverkusen ed Eintracht Francoforte sarà visibile alle 20:30 su Sky al canale Sky Sport Calcio (202), ma anche in streaming su Sky Go e NOW.