L’ex bomber di Bari, Napoli e Lazio annuncia un peggioramento del tumore. Protti choc: "L’ospite è arrivato alle vertebre»

"Dopo l’intervento per la stomia e otto sedute di chemioterapia l’ospite ha deciso di far visita alle mie vertebre. Si parte con la radioterapia. Grazie a tutti per il vostro affetto! I tifosi hanno dimostrato ancora una volta di essere la parte più bella del calcio, una grandissima comunità che nei momenti importanti si ritrova sotto gli stessi valori. Siete meravigliosi". Così Igor Protti sui suo social (foto), ha postato una foto che lo ritrae in ospedale, annunciando il peggioramento della malattia. Era stato lo stesso ex attaccante e simbolo del Livorno, oltre che giocatore di Bari, Napoli e Lazio, lo scorso luglio, a rivelare la malattia.

Lo aveva fatto parlando di una "partita durissima", e che sarebbe stato pronto a "mettercela tutto come sempre". Protti, una vera bandiera del calcio italiano. Soprannominato lo Zar, è stato, assieme a Dario Hübner, l’unico giocatore ad ottenere il titolo di capocannoniere in Serie A (con la maglia del Bari), in Serie B e in Serie C1 (con quella del Livorno), nonché l’unico nella storia a laurearsi capocannoniere della Serie A giocando per una squadra (il Bari) poi retrocessa. In carriera ebbe anche una breve avventura dirigenziale: dal 2015 quando diventò direttore sportivo del Tuttocuoio, poi club manager del Livorno e infine club manager della rinata Unione Sportiva Livorno 1915.