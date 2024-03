L’ex di Lazio e Tottenham racconta il suo rapporto con l’alcol in un docufilm. Gascoigne: "Io, un ubriacone triste»

Paul Gascoigne e quell’avversario che non è mai riuscito a dribblare, l’alco. "Se voglio che la giornata sia brutta, so che devo andare al pub. Se voglio che sia una bella, mi basta andare a pescare". L’ex star di Tottenham e Lazio si racconta nel docufilm ‘Gazza vs Paul’, come un uomo rassegnato a vivere da “triste ubriacone” fino alla morte.

Negli ultimi 30 anni, da quando si è ritirato dal calcio, l’ex talento di Tottenham e Lazio è entrato ed uscito da svariati centri di riabilitazione, senza però mai riuscire a liberarsi dal demone dell’alcol, senza mai riuscirci del tutto. "La gente conosce Paul Gascoigne ma nessuno conosce Gazza - ha spiegato l’ex calciatore –. Non credo di aver mai deluso nessun allenatore, né giocatori o tifosi. Ho deluso piuttosto me stesso". Gascoigne, oggi 56 anni ha rivelato che attualmente vive nella stanza degli ospiti della sua agente, Katie Davies, frequentando con regolarità le riunioni degli alcolisti anonimi. “Prima quando ero ubriaco, mi sentivo felice. Oggi non lo sono più. Ma non mi sono mai arreso, e non lo farò mai: il momento in cui mi arrenderò, sarà quando sarò in una bara".