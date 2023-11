L’Hellas va sotto due volte col Lecce. I salentini agganciano il Sassuolo. Rimonta bis, Djuric salva il Verona

verona

2

lecce

2

HELLAS VERONA (4-3-3): Montipo 6.5; Terracciano 6.5, Hien 5, Amione 6.5 (46’st Coppola sv), Tchatchoua 6; Suslov 6 (30’st Bonazzoli 6), Duda 6.5, Folorunsho 6.5; Mboula 5.5 (16’st Lazovic 5.5), Djuric 7, Ngonge 7. Allenatore: Baroni 6.5.

LECCE (4-3-3): Falcone 7; Gendrey 5.5, Pongracic 6, Baschirotto 6, Dorgu 5 (1’st Gallo 6); Blin 6, Gonzalez 7, Oudin 7 (43’st Rafia sv); Sansone 5.5 (20’st Strefezza 5.5), Krstovic 5.5 (20’st Piccoli 5.5), Banda 6 (47’st Venuti sv). Allenatore: D’Aversa 6.

Arbitro: La Penna di Roma 6.

Reti: 30’pt Oudin, 41’pt Ngonge, 24’st Gonzalez, 32’st Djuric.

NOTE: Ammoniti: Duda, Dorgu, Banda.

Due, come i gol per parte. Due come i mesi del Verona senza vittorie. L’Hellas però questa volta evita il sesto ko di fila, rimontando per due volte (e ci risiamo) il Lecce in una partita rocambolesca. Al ‘Bentegodi’ gli ospiti vanno due volte in vantaggio con Oudin al 30’ e Gonzalez al 69’ ma vengono raggiunti da Ngonge al 41’ e da Djuric al 78’. In classifica i salentini agganciano il Sassuolo al 13° posto con 15 punti, mentre gli scaligeri sono penultimi a quota 9. Amareggiato l’attaccante veronese Djuric: "Sicuramente questo è il tipo di prestazione che ci serviva. Sono amareggiato perché penso oggi avremmo meritato la vittoria. Il Lecce è stato bravo e un pizzico fortunato: quest’ultima dote a noi è mancata".