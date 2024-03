L’impresa. Il Lama firma il colpo di giornata. Battuto 3-2 l’Ellera al "Fioroni»

ELLERA

ELLERA (4-3-3): Guerra; Della Rocca (12’st Tempesta), De Palma, Consonni, Bartoli (1’st Mennini); Campelli (26’st Trinchese), Piccioli (15’st Boldrini), Convito (37’st Morlunghi); Bocci, Rossi, Fioretti. A disp.: Baldelli, Mottola, Ndedi, A. Mariotti. All.: Bisello Ragno.

LAMA (5-3-2): Mariangioli; Laurenzi (37’st Cano), Ferri, Lignani, Tugliani, Volpi; Petricci (33’st Osawke), Bernardini, Simeone (42’st Valenti s.v.); Mariotti (12’st Braccalenti), Bartoccini. A disp.: Scarselli, Bernicchi, Bartolini. All. Caporali.

Arbitro: Diletta Ciommei di Terni (Mariani e Di Cesare).

Retiatori: 14’pt Bartoccini, 36’pt Mariotti (L), 41’pt, 48’st Rossi (E), 10’st Petricci (L).

NOTE: ammoniti: Petricci, Lignani, Bartoccini, Simeone (L). Recupero: 2’ pt, 6’ st. Spettatori: 150 circa.

IL LAMA piazza l’impresa di giornata battendo 3-2 l’Ellera al Fioroni. La formazione di Bisello Ragno scivola così a 9 punti dal secondo posto mentre il Lama si porta a più 4 dall’ultimo posto. Lamarini subito avanti dopo 14 minuti quando Bartoccini non perdona davanti a Guerra, titolare al posto dell’infortunato Segoloni. Al 36’ il Lama raddoppia con Mariotti e, prima dell’intervallo, Rossi accorcia le distanze. Nella ripresa è subito tris Lama con Petricci. Gara chiusa e, in pieno recupero, Rossi firma la doppietta del definitivo 2-3 che lancia Rossi a quota 16 in classifica marcatori.