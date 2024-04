L’incendio mentre il giocatore della Lazio era a bordo: "Veicolo preso da una concessionaria». Paura Hysaj, a fuoco la sua Ferrari

L’auto dei sogni, acquistata di recente, che improvvisamente prende fuoco. Sono stati momenti di paura quelli vissuti giorni fa dal calciatore della Lazio Elseid Hysaj. Mentre era al volante della sua Ferrari Ferrari 488 GTB del valore di 230mila euro, insieme alla famiglia, si è innescato un principio di incendio.

"Voglio precisare che sto bene, e stanno bene anche le persone che erano con me. Un difetto dell’auto – ha chiarito il difensore – ha provocato un principio di incendio, mi sono subito accorto della situazione e ho accostato, per fortuna senza alcun danno a persone o altri veicoli. Non si è trattato di un incidente stradale, chiarisco che è tutto ok".

Prende piede l’ipotesi di un presunto difetto di fabbrica del veicolo, l’avvocato del calciatore della Lazio, Erdis Doraci chiarisce: "La macchina non è stata comprata direttamente dalla Ferrari ma appena quindici giorni prima del rogo da un concessionario. Nonostante questo la casa di Maranello ci ha contattato dandoci piena disponibilità, anche se l’auto non è stata comprata dal mio assistito direttamente da loro".