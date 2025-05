L’iniziativa del gruppo Asc Community. L’incoraggiamento corale degli ex aquilotti: "Questa squadra ha forza per volare in alto»

Bellissima iniziativa del gruppo Asc Community (oltre duecento gli aderenti), gestito da Ernesto Azzarini, Michele Pastorello e Matteo Bertucci, che ha pubblicato un video sui social contenente messaggi di incoraggiamento da parte di prestigiosi ex aquilotti. In prima linea Mauro Marchisio: "Lo Spezia si merita ampiamente questo terzo posto. I giocatori devono ricordarsi che entreranno in campo in dodici, perché i tifosi spezzini sono eccezionali, davanti a loro si può dare sempre qualcosa in più come accadde a noi il primo giugno 1986. Mettete tutto il coraggio, l’anima, la forza che avete per dare soddisfazioni a questo popolo eccezionale".

Concetti condivisi dall’ex bomber Andrea Telesio e Francolino Fiori: "Tutti uniti per far volare le Aquile sempre più in alto". Bellissimo il messaggio di Guilherme Do Prado, che firmò il gol della vittoria nel match contro il Verona, nel 2007, ai play-out: "Invito il vecchio muro bianco del ‘Picco’ a sostenere la squadra nei play-off, in bocca al lupo di cuore". Non è mancato il ’forza e coraggio’ da parte dell’ex capitano dei bianchi Corrado Colombo: "Complimenti allo Spezia per l’ottimo campionato condotto, ora arriva il bello. A voi Aquilotti dico di giocare i play-off nella consapevolezza che non siete soli, avrete un popolo intero alle vostre spalle che vi spingerà all’impresa. Avanti Aquile, avanti magico Spezia". Da incorniciare il messaggio di Juande: "Ciao Aquile, voglio augurarvi le migliori fortune per i play-off, spero riuscirete a festeggiare un’altra promozione in Serie A. Vi mando tutta la mia forza, in bocca al lupo". A suonare la carica anche Marco Gorzegno: "Aquilotti siamo arrivati al momento decisivo, tutti insieme dobbiamo unire le voci per sostenere una squadra forte. Riempiamo il ‘Picco’ come sempre, facciamolo tremare come solo a Spezia si sa fare". Un messaggio speciale anche da Dario Canadija: "In bocca al lupo ai nostri ragazzi, alla gente, a tutta la città per ritornare in Serie A, perché Spezia lo merita. Forza Aquile!".

Anche l’ex presidente Stefano Chisoli si è unito al coro: "Ricordo con piacere la promozione in Serie A del 2020, anche se purtroppo vi era il lock-down. Ora ci sarà il ‘Picco’ strapieno, lo straordinario pubblico spezzino darà una spinta in più, i giocatori potranno contare sull’aiuto di una città intera. Forza Spezia, regalate un sogno al popolo aquilotto". Ad arringare i bianchi ci ha pensato il mitico Alberto Boggio: "Tutti i giocatori dovranno essere grandi guerrieri per portarci di nuovo in Serie A e noi tifosi dovremo essere al loro fianco". Una spinta all’impresa è arrivata anche da Danio Montani: "Pur essendo un momento delicato, lo Spezia ha tutte le qualità per poter confermare il terzo posto. Sempre uniti, siate delle vere Aquile, aggredite e volate alto". Immancabile Maurizio Rollandi: "Faccio i complimenti alla squadra per l’incredibile campionato condotto, i tifosi aquilotti si meritano tutto questo".

Fabio Bernardini