L’Inter anticrisi con l’Ajax. Chivu, è dubbio Lautaro. In porta resta Sommer

di Alessandro Luigi Maggi

"Valuteremo". Nella notte in cui smorzare i venti di crisi è la parola d’ordine, l’Inter dovrebbe ritrovarsi un problema ulteriore. Si deciderà solo in giornata la presenza dal primo minuto di Lautaro Martinez (parola di Chivu), faro spento da quel tacco che diede il là alla goleada con il Torino è vero, tuttavia necessario ad una squadra che alle vecchie gerarchie non vorrebbe proprio rinunciare. Dalla "comfort zone" Christian Chivu pareva voler uscire a tutti i costi per imporre il suo credo, ed evitare di ritrovarsi già traballante a metà settembre per quella che di partenza era una missione molto pericolosa. Ma Josep Martinez non sarà la prima rivoluzione. Yann Sommer (nella foto) si è ritrovato sotto processo dopo i ko con Udinese e Juventus, colpevole di spingere ormai troppo poco sulle gambe, anche se le pecche paiono più una fase difensiva che non accorcia mai a dovere sul tiratore scelto. La posizione di Chivu è forte: "Martinez avrà le sue occasioni, ma adesso non mi sento di farlo. Un ragazzo in difficoltà ha bisogno di essere aiutato, e deve restare in porta".

L’Ajax non è partito a gran ritmo in patria, due pareggi in cinque gare, non potrà contare su Steven Berghuis, ma ha segnato comunque una media di due reti a partita sino ad oggi. John Heitinga ha strumenti per piegare una squadra che un anno fa difese come nessuno in Champions sino allo 0-5 in finale, senza però avere mai una continuità di attenzione sui novanta minuti. Serve un movimento d’insieme perduto, quella corsa in più spesa per aiutare il compagno in difficoltà, e certo le due reti splendide di Hakan Calhanoglu sono un regalo di non poco conto dalla per il resto amara notte di Torino. La connection con il capitano è il tema più delicato, ecco perché poter contare sul Toro sarebbe necessario, anche se le valutazioni definitive potrebbero portare Bonny al fianco del capocannoniere Thuram. Quindi, l’unica rivoluzione possibile, ovvero uno scalpitante Frattesi invece di Barella. Un azzardo per un centrocampo dove stazionerebbe anche Sucic al fianco di Hakan. O quanto meno una dimostrazione di coraggio, mancata sull’estremo difensore. Christian Chivu va verso queste scelte in una notte dal peso duplice: allontanare le cassandre da sé stesso, e aggredire quell’Europa che pochi mesi fa mise tutto in discussione, ma senza distanziarsi troppo dall’era Inzaghi. Mettendoci non troppo del suo, a meno di emergenze di infermeria.

AJAX (4-3-3): Jaros; Gaaei, Itakura, Baas, Wijndal; Regeer, Klaassen, Taylor; Raul Moro, Weghorst, Godts. All. Heitinga.

INTER (3-5-2): Sommer; Akanji, de Vrij, Bastoni; Dumfries, Frattesi, Calhanoglu, Sucic, Dimarco; Bonny, Thuram. All. Chivu. Arbitro: Oliver, Inghilterra.

Tv: Amazon Prime Video (21).