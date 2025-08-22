L’Inter mostra i muscoli: ecco Diouf. Milan, ultimi ritocchi per Boniface

di Luca Mignani e Fabrizio Carcano

Fuori Kristjan Asllani, dentro Andy Diouf: cambia il centrocampo dell’Inter. Definito il passaggio in granata di Asllani: prestito da un milione e mezzo, diritto di riscatto fissato a 12 e, nel caso, contratto triennale per il 23enne albanese. A stretto giro di vite, Diouf: al Napoli non erano bastati 20 milioni per il classe 2003, i nerazzurri ne hanno messi sul tavolo 25 totali (5 di bonus). Quasi 190 centimetri di altezza, due stagioni al Lens, contratto fino a giugno 2030, oggi le visite mediche.

E mentre Mehdi Taremi è stato proposto al Parma, sull’altra sponda del Naviglio è tutto pronto per Victor Boniface. Il 24enne nigeriano arriverà dal Bayer Leverkusen in prestito (oneroso, 5 milioni) con opzione sul riscatto per un totale di 29. Il prossimo giugno, il possibile matrimonio definitivo per altri quattro anni. Attacco tutt’altro che chiuso: resta nel mirino il 20enne dello Sporting Conrad Harder, valutato poco più di 20 milioni dal club portoghese.

Samuel Chuwkueze poi, tornato ad allenarsi ieri dopo un fastidio muscolare, continua ad avere mercato in Europa (Fulham, Betis, Torino). Le alternative non mancano: dal 19enne del Vasco de Gama Rayas, al 20enne dell’Anderlecht Mario Stroeykens. Occhi anche sulla difesa: potrebbe fare comodo il ritorno in Italia di Caleb Okoli, attualmente al Leicester retrocesso in Championship. Intanto, per la retroguardia, presentati ieri a Casa Milan Koni De Winter e Zachary Athekame: "Ritrovo Allegri che alla Juventus mi ha fatto debuttare in Champions. Prima non ero contento che mi facesse giocare terzino, preferivo centrale: ora mi può mettere dove vuole", le parole del belga. E il 20enne svizzero: "Paura di giocare a San Siro? Anzi, uno stadio del genere ti carica al 400%. Dani Alves il mio idolo da bambino, mi piace spingere...".

E dopo l’ufficialità di Noah Okafor al Leeds, da monitorare la questione Musah. L’Atalanta, dopo aver investito 35 milioni per Zalewski e Krstovic, ha ancora grande disponibilità economica dopo il tesoretto incassato dalla plusvalenza di Retegui e sta bussando per avere il 23enne. Prima offerta da 25 milioni, ritenuta non adeguata dai rossoneri. La Dea vorrebbe lo statunitense per avere un’alternativa in mediana a De Roon e Ederson, investendo anche in ottica futura, considerando i 34anni e mezzo dell’olandese. Intanto, dopo aver prestato Ben Godfrey allo Sheffield United, si tratta con il Pisa per il ritorno in Toscana, sempre in prestito, del difensore 22enne Giovanni Bonfanti.