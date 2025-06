l'Inter ribalta gli Urawa al Mondiale per club: 2-1. Carboni al 93'

Seattle, 21 giugno 2025 - L'Inter ha rischiato seriamente di lasciare anzitempo il mondiale per club, ma la rimonta contro gli Urawa Red Diamonds, sofferta, spalanca la strada verso gli ottavi di finale. Tanta paura l'ha messa Watanabe nel primo tempo, ma nell'ultima parte di match una rovesciata di Lautaro e la zampata di Valentin Carboni hanno ribaltato il risultato e, forse, il futuro della squadra nerazzurra al mondiale. Con il successo, l'Inter sale momentaneamente a quattro punti e ora attenderà il risultato di River Plate-Monterrey, con gli argentini reduci dalla vittoria all'esordio proprio contro i giapponesi. L'allenatore dei giovani ed ex della Primavera nerazzurra, dunque, è stato salvato dai giovani. Carboni e Pio Esposito tra i migliori.

Watanabe gela l'Inter

Chivu conferma il 3-5-2 e lancia Luis Henrique in fascia destra dal primo minuto, Zalewski mezzala ed Esposito al fianco di Lautaro in attacco. 4-2-3-1 per i giapponesi con Kaneko, Matheus Savio e Watanabe a sostegno di Matsuo. Parte forte l’Inter che si presenta dopo pochi secondi con Zalewski in area, sganciatosi sul centro sinistra, poi diagonale destro su cui Luis Henrique non riesce a intervenire sotto porta. Sono i nerazzurri a fare la partita, con possesso, riaggressione e buone trame, mentre i giapponesi non trovano inizialmente i riferimenti e si chiudono dietro a difesa dell’area. L’Inter si appoggia soprattutto a sinistra, nella zona di Dimarco, e dà l’idea di poter sfondare con facilità nella difesa degli Urawa, bravi comunque a contenere in zona centrale dove la squadra di Chivu non riesce a trovare la stoccata vincente. E alla prima ripartenza, con due tocchi, l’Inter rimane gelata. Basta una percussione di Kaneko, che ne salta due a destra, poi il cross basso per Watanabe che di piatto trova il gol del vantaggio: 1-0 all’11’. Reagisce l’Inter e al 15’ l’occasionissima. Sempre a sinistra penetrano i nerazzurri con Zalewski che mette il tiro cross, poi mischia, Darmian che ci prova ma il tiro è salvato davanti alla porta a portiere battuto. Il muro Reds regge. Al 18’, invece, è la fortuna a premiare i giapponesi con la zuccata di Lautaro su cross di Dimarco che si stampa sulla traversa. Di fatto, la palla è sempre dei nerazzurri, che la gestiscono, la muovono, ma senza trovare il pari in una partita viziata dalla solita distrazione difensiva al primo tiro in porta subito. La partita si spegne, calano i ritmi, i Reds addomesticano la sterile manovra nerazzurra e amministrano il risultato. Faticano invece i vice campioni d’Europa a creare occasioni nella seconda parte di primo tempo. La difesa giapponese si è adattata alle prerogative nerazzurre e anche in fascia ci sono meno spazi e sfoghi per creare un vantaggio. Al 38’, su una mischia innescata da una punizione dalla trequarti, ci prova Barella dal limite ma il destro è murato dall’arcigna retroguardia degli Urawa Reds. Non succede altro in un primo tempo che l’Inter aveva approcciato bene, ma dal gol giapponese in avanti sono emerse le difficoltà in fase realizzativa. Un po’ come nella prima partita.

Lautaro in rovesciata

Chivu cambia due uomini all’intervallo e toglie Zalewski ed Esposito per inserire Mkhitaryan e Pio Esposito, con l’intento di dare maggiore pericolosità all’attacco. L’Inter tenta di fare la partita, d’altronde i giapponesi giocano a baricentro bassissimo, ma manca la giocata di qualità in zona di rifinitura per aprirsi un varco verso l’area. Serve una manovra più veloce e verticale per aprire la scatola difensiva. Squillo di Asllani con un ottimo palleggio e poi il destro di controbalzo: palla a lato. Al 56’ apertura di Barella e sinistro al volo di Dimarco: impreciso. La palla staziona sostanzialmente nella metà campo giapponese, ma parate del portiere non ce ne sono. Al 60’ il sinistro di Asllani di prima intenzione dal limite finisce alto. Nessuno riesce a centrare la porta. E’ l’albanese a provarci costantemente e al 64’ il suo destro viene deviato dando l’illusione di un possibile gol con Nishikawa spiazzato. Proprio non riesce l’Inter a colpire dentro i pali nonostante il dominio nel possesso palla e una costante pressione offensiva. Piovono anche cross, sperando in qualche palla alta, ma i colpi di testa di Pio Esposito finiscono fuori senza rappresentare un reale pericolo. Inoltre, gestendo a volte male il pallone, l’Inter rischia in contropiede e i giapponesi cestinano un cinque contro due calciando incredibilmente alto sopra la traversa. Nemmeno Mkhitaryan riesce a trovare la porta al 70’, smarcato da Barella a centro area: piattone troppo aperto e palla a lato. Altri cambi per Chivu che mette nella mischia Carboni e Bastoni per Dimarco e Asllani in vista dell’ultimo quarto d’ora. Sembra non esserci via di uscita per l’Inter, sotto di un gol e con il cronometro che scorre inesorabile, ma c’è sempre il capitano Lautaro, l’uomo più rappresentativo, che sforna una rovesciata al 78’ su sviluppi di corner beffando difesa e portiere e infilando la palla nell’unico pertugio possibile. L’Inter prova ad annusare l’odore del sangue e poco dopo una girata aerea di Pio Esposito finisce alla sinistra del palo difeso da Nishikawa. L’inerzia è dalla parte dei nerazzurri. La squadra di Chivu si riversa ancora di più nella metà campo giapponese, correndo il rischio di prendere qualche ripartenza ma gli Urawa sono troppo schiacciati dietro per poter rappresentare un problema e la partita, per motivi di classifica, va vinta. L’ultima carta interista è Sucic per gli ultimi cinque minuti, anche per dare maggiore fisicità nella zona calda e l'Inter ha una mezza occasione sul secondo palo ma nessuno arriva all'appuntamento col pallone. Al 90' spaccato cross di Mkhitaryan ed ennesimo colpo di testa di Esposito: palla centrale. Proprio all'ultimo respiro, tornando in campo dopo un lungo stop, Valentin Carboni in mischia decide la contesa, con un destro preciso all'angolino dopo la battuta di Sucic respinta davanti alla porta. E' il 2-1 al 93. I giovani salvano Chivu e lanciano l'Inter in testa con 4 punti in attesa di River-Monterrey.