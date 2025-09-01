L’Inter U23 sprecona. Pro Patria, che rimonta

All’U-Power Stadium di Monza per l’esordio casalingo in C l’Inter Under 23 con la Pro Patria coglie il secondo pari di fila, mentre gli ospiti collezionano in rimonta il primo punto. Davanti al presidente Beppe Marotta in tribuna con la delegata di Oaktree Katherine Ralph, i nerazzurri di mister Stefano Vecchi optano per il 3-5-2, replicato a specchio dai tigrotti, in rosso per l’occasione. Il tecnico dei bustocchi Leandro Greco, che è stato allenato da Vecchi al Sudtirol nella stagione 2020/2021 prova a fare lo sgambetto al maestro, ma dopo che proprio l’ex nerazzurro Rovida si salva su La Gumina al 7’, sono gli interisti a passare al 16’. David imposta sulla trequarti, appoggia per Spinaccè decentrato a sinistra, il quale effettua un traversone basso in mezzo, dove La Gumina non perdona.

La reazione ospite è affidata a Renelus, che al 22’ crossa ma David anticipa capitan Ferri. Ancora Renelus tre minuti dopo non sfrutta una buona opportunità, con un’inzuccata imprecisa. Poco dopo la mezzora è Prestia a rendersi insidioso su palla inattiva da piazzato dell’esterno sinistro David, con la Pro Patria che rimedia in angolo, su cui La Gumina sfiora il raddoppio. Al 36’ Auci è costretto a dare forfait e così debutta tra i bustocchi il fratello d’arte Christian Dimarco, cresciuto nelle giovanili interiste. Il raddoppio milanese arriva al 41’ con una magistrale punizione di La Gumina.

In avvio di ripresa, la formazione ospite accorcia le distanze, riaprendo la partita, grazie alla stoccata di Giudici su invitante assist di Renelus. A questo punto la Pro Patria prova a forzare, si ricorre ai primi cambi per far rifiatare le squadre. Poi al 19’ l’arbitra Gasperotti conferma pure all’on field-review la regolarità di una precedente azione in area interista, che aveva fatto invocare il rigore per la Pro Patria. Al 20’ il pari bustocco: cross di Dimarco, passaggio di Ferri e Mastroianni insacca. Dopo un altro rigore non ravvisato al monitor per la Pro Patria, Maye al 27’ salva su Citterio. Debutta nell’Inter Kaczmarski, Spinaccè e Zuberek ci provano ma senza fortuna e nei tigrotti esordisce un altro ex Inter come Schirò. Nemmeno per l’Inter una revisione per un penalty è positiva. Sia al 44’ con tiro a giro Giudici sia al 47’ Zuberek mancano il gol.

INTER U23- PRO PATRIA 2-2 (2-0) Marcatori: pt 16’ e 41’ La Gumina; st 4’ Giudici, 20’ Mastroianni.