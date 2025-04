Livorno ribalta l'Acf Foligno: vittoria sofferta per 2-1

Livorno 2 Acf Foligno 1

LIVORNO 4-3-3: Tani; Bonassi, Brenna, Siniega, D’Ancona; Bellini, Luci (3’ st Dionisi), Bacciardi (15’ st Parente); Marinari (1’ st Ndoye), Russo (28’ st Hamlili), Malva (21’ st Rossetti). A disposizione: Tirelli, Frati, Arcuri, Botrini. All. Indiani.

ACF FOLIGNO 4-3-3: Tognetti; Santarelli, Schiaroli, Grea, Mancini; Panaioli (44’ st Casali), Ceccuzzi, Settimi (46’ st Mattia); Khribech, Di Cato (38’ st Calderini), Pupo Posada (23’ st Ferrara). A disposizione: Petrini, Cesaretti, Nuti, Grassi, Zichella. All. Manni.

Arbitro: Rashed di Imola.

Reti: 32’ pt Panaioli, 3’ st Luci, 47’ st Bonassi (L).

NOTE: espulso al 5’ st all. Indiani (L) per proteste. Ammoniti Luci, Siniega, Brenna, Bellini, Dionisi (L). Recupero: 2’ pt e 4’ st.

LIVORNO - L’Acf Foligno spaventa la capolista che intorno alla mezzora trova il vantaggio con Panaioli, fallisce il raddoppio con Pupo Posada ma nella seconda frazione di gioco la capolista riesce dal dischetto a riequilibrare le sorti della gara e allo scadere con Bonassi ribalta il risultato e firma il 2-1 finale. Successo quello del Livorno che punisce in maniera fin troppo pesante la prestazione degli uomini Manni perché dopo il pareggio dei toscani l’Acf prima con Grea e poi con Santarelli ha sfiorato il colpaccio. Acf che al cospetto della capolista ha venduto cara la pelle e giocato una gara da grande che rende l’idea della crescita dei biancoazzurri. Acf Foligno che fin dall’avvio nonostante l’assenza di Tomassini e Calderini (in campo solo per gli ultimi minuti) aveva creato pericoli per l’undici di Indiani. Acf Foligno che dopo l’intervento di Tognetti su Russo al 32’ ecco il vantaggio, con un bel tiro di Panaioli che si insacca alle spalle di Tani. Poco dopo, come detto ha avuto con Pupo Posada per raddoppiare che ispirato da Settimi non trova la porta. In avvio dei secondi 45 minuti fallo in area di un difensore, il direttore di gara indica il dischetto, rigore che Luci trasforma. Gli uomini di Manni riescono a rimanere in partita, hanno l’opportunità per il raddoppio prima con Grea poi con Santarelli, poi sul finire con Bonassi di testa regala la vittoria agli amaranto, una punizione troppo pesante che l’Acf Foligno non avrebbe meritato.

Carlo Luccioni