Lo Spoleto ritrova la vittoria all’ultimo tuffo. Di Nicola al 92’ stende il Pontevalleceppi

SPOLETO

2

PONTEVALLECEPPI

1

SPOLETO: Cherubini 6.5, Colarieti 6.5, Monesi 6.5, Escobar 7, Brevi F. 7, Annibaldi 7, Giustini 7 (32’st Tomasco), Priorelli 7, Kola 6 (47’st Paganelli), Piancatelli 7 (17’st Colalelli), Sabatini 6,5 (32’st Di Nicola 7). A disp. Guerri, Cecera, Gennenzi, Vukaj,, Tomassoni.

All. Restani

PONTEVALLECEPPI: Biscarini 6, Sirci 6, Covarelli 6 (1’st Dragoni), Bettiol 6, Cerboni 6, Procacci 6 (12’st Zaroli), Urbanelli 6 (40’st Jemi), Dyrma 7 (49’st Ricci), Buonavolontà 5,5, Dolcini 6 (1’st Paladino), Silvestri 6,5. A disp: Bachelente, Bizzarri, Giuliacci, Retini.

All. Polverini

Arbitro: Andrea Bartolucci di Città di Castello

Reti: 37’pt Giustini, 27’st Dyrma, 47’st Di Nicola

Note: 28’st espulso Buonavolontà per gioco pericoloso

SPOLETO – Torna alla vittoria lo Spoleto, che davanti al pubblico di casa batte allo scadere il Pontevalleceppi e si allontana dall’ultimo posto in classifica della Nestor. Sconfitta amara per gli ospiti che, dopo essere andati sotto nel primo tempo, nella ripresa erano riusciti a pareggiare con Dyrma. Il gol della vittoria lo firma Di Nicola. Botta e risposta al 13’, prima Kola prova ad incrociare dalla sinistra, palla in angolo, poi Silvestri supera Monesi sulla destra, ma calcia sul’esterno della rete.

Al 23’ ancora Kola che ruba palla sulla sinistra e prova a calciare dalla linea di fondo, ma Biscarini mette in angolo. Sul corner Annibaldi insacca, ma l’arbitro annulla.

Il vantaggio dei padroni di casa è servito al 36’ del primo tempo quando Giustini controlla bene in area e di destro incrocia di potenza.

I biancorossi hanno anche due buone occasioni sempre con Kola, prima la girata al volo di sinistro è deviata ancora dal portiere ospite, poi lo stesso Biscarini blocca a terra su un tiro di sinistro. Lo Spoleto riparte in avanti e al 12’ nessuno riesce a deviare in area su un bel cross dalla sinistra di Escobar.

Gli ospiti rispondono con un tiro ad incrociare dalla destra di Buonavolontà. L’occasione più ghiotta per raddoppiare arriva al 23’ quando Giustini serve in profondità Kola, ma la difesa del Pontevalleceppi si salva. Il gol del pari arriva al 27’ Dyrma sugli sviluppi di un calcio di punizione dalla destra recupera e in rovesciata infila l’incolpevole Cherubini. Pontevalleceppi in dieci per l’espulsione di Buonavolontà. Lo Spoleto ci crede e al 39’ il colpo di testa di Brevi su angolo termina al lato.

Al 41’ il nuovo entrato Di Nicola costringe il portiere Biscarini alla parata a terra.

La gara sembra avviarsi a conclusione ma al 47’ in contropiede Kola da posizione ravvicinata colpisce il palo e Di Nicola da due passi infila per il 2 a 1 che chiude la partita.

d. m.