Locanda Alinò trionfa nel campionato Uisp di La Spezia e Valdimagra

Ancora uno scudetto sul petto della Locanda Alinò che lo conquista, pure con alcuni turni di anticipo e senza passare dalle finali – avendo primeggiato sia nella prima (regular season, davanti all’Avosa) che nella seconda fase (Girone Eccellenza, davanti alla Gira Of Chelli) del campionato – nella kermesse calcistica a 7 curata dalla Lega Uisp della Spezia e della Valdimagra. Pellegrini Gomme, invece, ha vinto il Girone Promozione.

Ma ecco i verdetti più recenti, ovvero, intanto le due retrocessioni definite dai playout. Sono Sporting Bacco e Ristorante Pin Bon a scendere nel Girone 2 insieme a Saja: Sporting Bacco-Good Boys 3-4 (Dell’Ovo A. (2), Dafeh M.; Ambrosini C. (2) Bello M., Scattina D.), Ristorante Pin Bon-Aurora Ponteggi 2-5 (Greco L., Ardovino D.; Nardini M., Stefanelli L. (3), Cerri S.).

Per quanto riguarda il Girone 2, i playoff hanno decretato le promozioni delle compagini della Ms Costruzioni/Ccr Muggiano e Bar Cavour nel Girone 1 (insieme all’Asd Veppo promosso direttamente): Ms Costruzioni/Ccr Muggiano-Asc Bagnone 3-2 (Navari L., Latino F., Lucignani F.; Lombardi E. (2)), Bar Cavour-Ac Rebocco/Alinò 7-5 dcr (3-3) (El Atiki B. (3); Todaro F. (2), Arbaqui Y.).

Per i playout, invece, retrocessioni di Delta del Caprio e Asd Fuoricampo (che si aggiungono a Dlf/Gmn, Pizzeria La Ciassetta Cassana e Monti): Delta del Caprio-Armaneto 2-2 (Staghezza D., Venuti M.; Bertone M., Conca P.), Sarzanello-Asd Fuoricampo La Foce 2-1 (La Terra T., Serio A.; Cancogni D.).

Infine il Girone 3, che ha visto la promozione nel girone superiore di Atletico Tresana 2010, Deportivo La Bottiglia (coi playoff) e Real Chiappa Palati Fini: Aston Birra-Asd Atletico Tresana 2010 2-3 (Frione L., Di Gaspero E.; Bambini C. (2), Trivelli D.), Deportivo La Bottiglia-Bar Picchi 7-2 (Bongi M. (2), Bardini F. (2), Uberti J., Vergassola M., Bruscaglia L.; Ricci M., Gjonaj K.), La Loggia 4.0-Real Chiappa Palati Fini 3-7 (Canese T., Pasini T., Finamore M.; Lonardo C. (2), Buttafuoco V. (3), Barbieri N., Vanacore M.).

Aggiungiamo poi gli esiti della Coppa “Nessuno escluso”, che è stata conquistata dall’Avosa dopo il successo in finale contro la Locanda Alinò per 4-2 (Llhozi E., Castiello M., Meta D. (2); Cattabiani A., Diamanti M.); e del precampionato, dove a trionfare è stata La Gira Of Chelli, in virtù del successo nel triangolare con 5 punti (3 dell’Avosa e 1 della Locanda Alinò): Locanda Alinò-La Gira Of Chelli 4-6 dcr (2-2) (Todaro F., Cattabiani A.; Corvi L. (2)), Avosa-Locanda Alinò 2-1 (Castiello M., Meta D.; Raggi L.), La Gira Of Chelli-Avosa 1-0 (Celaj X.).

L’appuntamento è ovviamente per la prossima stagione calcistica.

Marco Magi