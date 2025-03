Serie B: festeggia solo la Cremonese, grigiorossi in scia al trio promozione

Cremona, 8 marzo 2025 – Vince la Cremonese contro una diretta rivale nella corsa alla terza posizione. Pareggiano il Brescia e il Mantova, senza trovare quei 3 punti che avrebbero permesso loro di guadagnare qualche posizione in una classifica cortissima nei quartieri meno nobili (9 squadre in 4 punti, dalla diciannovesima all’undicesima posizione).

È questa il bilancio della prima parte della ventinovesima giornata di Serie B per le lombarde. Bene la Cremonese. I grigiorossi demoliscono il Catanzaro e lo scavalcano in classifica. I ragazzi di Stroppa ora hanno 45 punti e si trovano in quarta posizione. Quest’oggi potranno mettersi comodi in poltrona per assistere alle partite delle squadre che li precedono. Il Sassuolo primo della classe, ormai irraggiungibile, giocherà in casa con il Bari, mentre Spezia e Pisa si sfideranno in un match di alta quota al Picco.

Allo Zini i grigiorossi hanno chiuso il primo tempo in vantaggio di un gol (Johnsen al 31’), scatenandosi nella ripresa quando, in poco più di 10’, hanno portato a 4 il bottino di reti. Ravanelli, De Luca su rigore e ancora Johnsen hanno fissato il risultato sul definitivo poker (a zero).

Il Mantova agguanta la Juve Stabia nel finale. I virgiliani non vincono da sei partite e sono ormai definitivamente risucchiati nella lotta per non retrocedere. Al Martelli i campani passano con Mosti al 51’. Il pareggio arriva all’80’ con un colpo di testa di Solini, che raccoglie un corner. I biancorossi di Possanzini ci provano nel finale, ma il risultato non si schioda dal 2-2. Il Mantova è ora in diciassettesima posizione, a 30 punti, agganciato dal Frosinone e alla pari con il Sudtirol, che però ha una partita in meno.

Nel match serale il Brescia non va oltre l’1-1 casalingo contro il rampante Cesena. Adorni porta in vantaggio le rondinelle in chiusura di primo tempo. La gioia, però, dura pochissimo. Dopo 5’ minuti nella ripresa, infatti, un autogol di Calvani regala il pareggio ai romagnoli. Per il Brescia un punto che serve a malapena per muovere la classifica: i biancazzurri sono tredicesimi, a quota 31. La Salernitana, diciannovesima, è lì a 29 punti. Si trema ancora.