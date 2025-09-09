L’operazione: chiuso ’Calcio’. Stop al sito pirata. Aveva milioni di utilizzatori

Più di sei milioni di accessi al mese, con l’80% del traffico online generato in Italia. Centroventitre milioni di visite negli ultimi dodici mesi, contando su 134 diversi domini web. Cifre che danno la dimensione di ‘Calcio’, piattaforma streaming illegale smantellata grazie ad Alliance for Creativity and Entertainment (Ace), la principale alleanza mondiale contro la pirateria, in coordinamento con Dazn.

E’ un forte colpo inferto contro chi diffonde contenuti di sport al di fuori delle regole, quello reso noto ieri. E che, si spera, contribuirà a riportare risorse ‘sottratte’ ai movimenti sportivi, visto che gli enormi flussi di denaro che prendono vie illegali sul fronte delle telecomunicazioni hanno come primo effetto proprio quello di non toccare le casse delle società sportive.

Il sito offriva accesso non autorizzato a contenuti sportivi premium, tra cui la serie A, insieme ad altri principali campionati europei di calcio (Premier League, La Liga, Bundesliga e Ligue 1), le competizioni Uefa per club (Champions League, Europa League, Europa Conference League), tornei internazionali come la Coppa del Mondo e gli Europei oltre a campionati di basket come l’NBA, Formula 1 e MotoGP, incontri di tennis.