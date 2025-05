Lorenzo Braconi: Stagione da Protagonista con il Castelfidardo

Lorenzo Braconi ha dimostrato che in D può giocare da protagonista. Nove gol in totale in questa stagione, otto in campionato, uno in Coppa Italia. Il più importante? "Sicuramente quello sul campo della Samb - sussurra l’attaccante fidardense, 23 anni -. Indimenticabile". Al Riviera delle Palme il Castefidardo a febbraio sfiorò il colpaccio, contro la capolista poi vincitrice del torneo. Ma è stato un Castelfidardo protagonista su tutti i campi. "Il bilancio è sicuramente positivo per me e per la squadra - continua Braconi -. È stata un’annata fantastica, con dei risultati ottimi".

Partita in salita. "Inizialmente abbiamo trovato difficoltà, ma poi ci siamo ambientati trovando i risultati". In un torneo difficile, con tante piazze importanti e storiche. "Il campionato era molto difficile e la Samb era la squadra più preparata a vincere il campionato". E alla fine i rossoblu di Palladini sono riusciti a tornare in C. Un’altra piazza importante invece, come quella di Fermo, è retrocessa in Eccellenza. E proprio la Fermana è stata domenica l’avversario del Castelfidardo nell’ultima giornata. I fidardensi al Mancini hanno vinto con un gol nel secondo tempo di Nanapere su assist proprio di Braconi, una coppia che quest’anno ha funzionato. "Domenica ho fatto assist a ‘Nana’ e, guardando i numeri di entrambi, possiamo dire che ci siamo trovati bene e ambientati nella categoria. Nana è un ottimo giocatore, ha la mentalità giusta e tanta voglia di arrivare".

Con il sogno di approdare presto nelle categorie prof. In fin dei conti lo sta ripetendo da tempo, da quando giocava a Osimo Stazione, in Promozione. "Se continua così potrebbe arrivare nei professionisti". E invece il futuro di Braconi? "Ancora è presto per decidere cosa succederà e che scelte prenderò e che prenderà la società". Adesso è il tempo di riposare, ma anche dei ringraziamenti. "Ringrazio la dirigenza, lo staff tecnico e i compagni per quest’annata fantastica". Per un gruppo forgiato alla perfezione da mister Marco Giuliodori, da tre stagioni sulla panchina fidardense, e con un cammino sempre in crescendo. "Con il mister ormai sono tre anni che lavoriamo insieme. Ho trovato sempre una persona fantastica oltre che un valido allenatore. Mi ci sono trovato immediatamente bene compresa la squadra. Ha sempre fatto un ottimo lavoro, portando a casa risultati che nessuno pensava riuscissimo a fare".

Martedì, dopo l’allenamento, il conviviale tutti insieme. "Abbiamo concluso con la cena di squadra compresa dirigenza, staff tecnico e compagni. È stato un momento per ricordare tutto l’anno e per salutarci nel migliore dei modi".