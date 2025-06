Loreto celebra il triplete: promozione e vittorie in Coppa Marche e titolo regionale

Il campionato di Seconda Categoria è finito da un paio di settimane ed è già tempo di guardare avanti anche se c’è chi ancora, giustamente, festeggia: è il caso soprattutto del Loreto che ha centrato un triplete storico vincendo sia il girone D, sia il titolo regionale tra le varie squadre vincitrici degli otto gironi che la Coppa Marche di categoria. Una stagione memorabile: "dopo la mancata promozione del campionato 2023/24, che ci ha molto amareggiato, abbiamo effettuato un rimpasto societario e tecnico, dando fiducia all’allenatore e a gran parte della rosa e siamo ripartiti con l’obiettivo primario della promozione diretta, che è arrivata in anticipo, poi ci abbiamo preso gusto e sono arrivate le vittoria di coppa e del titolo regionale – sottolinea il presidente Andrea Capodaglio – Stiamo già programmando la prossima stagione in 1° Categoria, alla conferma dell’allenatore Giordano Bernabei si è aggiunta quella del capitano Lorenzo Pigliacampo, la nostra intenzione è confermare gran parte del gruppo del "triplete" con alcuni rinforzi di categoria".

Situazione impianti: "penso che ritorneremo a giocare al "R. Capodaglio", ed a tal proposito vorrei ringraziare chi ci ha sostenuti e dato disponibilità in un momento difficile e delicato, quest’anno infatti ci siamo trovati senza un campo idoneo sia per le partite che per gli allenamenti – continua il dirigente – Abbiamo anche ipotizzato di chiudere il settore giovanile, ma spinti dal nostro obiettivo primario, la valorizzazione dei giovani, grazie alla fiducia dei ragazzi e delle famiglie abbiamo trovato le soluzioni adeguate. Un ringraziamento va all’amministrazione comunale, al Comitato regionale Marche, a tutte le società sportive dei nostri gironi per la disponibilità dei campi. Un ringraziamento particolare e dal profondo del cuore va soprattutto a tutte le famiglie, agli atleti ed ai tecnici, che in questi difficili mesi non ci hanno abbandonato anzi ci hanno dato la forza di continuare e tutto ciò ha fatto la differenza per concludere una stagione alla grande sia con la prima squadra che con il settore giovanile".

Intanto come accennava il presidente sono arrivate due conferme di due punti cardine dei recenti successi: l’allenatore Giordano Bernabei e il centrocampista Lorenzo Pigliacampo, capitano e giocatore determinante della stagione 2024-25, ci saranno pure nel 2025-26 ed hanno già firmato il prolungamento dell’accordo.

Andrea Pongetti