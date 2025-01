Loreto. Giovanili in visita al Cesena calcio

Un inizio d’anno da ricordare per il settore giovanile del C.s. Loreto in visita al Cesena Calcio. Due squadre del settore giovanile loretano, e precisamente le annate 2012 e 2013, sono andate in visita al Centro sportivo Martoranello del Cesena calcio, affrontando i pari età del F.C.Cesena in una partita amichevole. Dopo l’incontro e dopo aver pranzato si sono trasferiti al Dino Manuzzi Orogel Stadium di Cesena nel settore distinti inferiori per assistere all’incontro di calcio Cesena-Cittadella valevole per il campionato di B. Un’esperienza da ricordare anche se il match è terminata senza reti. "Ciò dimostra quanto il C.S. Loreto, nonostante le note difficoltà riguardanti gli impianti sportivi, continui a investire nel proprio vivaio".