Los Angeles-Columbus sabato per il titolo. Chiellini ancora in finale di Mls. Festeggia anche Magic Johnson Giorgio Chiellini, ex capitano della Juventus, ha festeggiato con i Los Angeles Fc la conquista della Western Conference di Mls. La finalissima contro il Columbus Crew deciderà il secondo titolo di fila per la franchigia californiana. Magic Johnson sogna il trionfo.