L’Osimana fa il colpaccio e convince Mirco Severini

I dirigenti giallorossi hanno centrato l’obiettivo. Sono riusciti a convincere Mirco Severini, attaccante, classe 1997, a vestire il giallorosso. Chissà se oggi scenderà in campo (fermo nelle ultime uscite per una botta al piede) nel Memorial Zazzera & Burdulì (al Della Vittoria di Tolentino, ore 17:30, ingresso gratuito). Un appuntamento sentito anche sugli spalti dove si rinnoverà lo storico gemellaggio tra le tifoserie cremisi e giallorossa. "Molto più di una semplice partita" scrivono i tifosi sui social visto che quest’anno oltre a Omar Dionisi, "Zazzera", storico ultra osimano, si ricorderà Roberto (Burdolì), tifoso del Tolentino venuto a mancare nei mesi scorsi. Ultima uscita prima dell’esordio nella Coppa Italia di Eccellenza (il 31 agosto al Diana contro la Jesina). Di sicuro Severini non è un volto nuovo nel gruppo senza testa in quanto si è aggregato ormai da settimane svolgendo la preparazione e scendendo già in campo in amichevole. Per Severini si tratta di un ritorno all’Osimana in quanto ha mosso i primi passi proprio nella squadra giallorossa restando a Osimo fino all’età di 13 anni allenato da mister Sauro Aliberti. Quello di Aliberti non è il solo volto conosciuto nell’Osimana. Severini ha ritrovato anche mister Claudio Labriola, con cui ha condiviso l’esperienza al Tolentino nella stagione 2020/2021. Una delle varie squadre dove ha giocato Severini in carriera. Ha militato infatti nel settore giovanile del Cesena con presenze in B, in C con Ravenna e Juve Stabia e poi in D, dove si è sempre ritagliato un ruolo da protagonista. Nelle ultime due stagioni nell’Atletico Ascoli. Un acquisto di spessore da parte del direttore sportivo Mauro Chiodini.