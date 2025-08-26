L’Osimana non sorride. La Coppa è dietro l’angolo

Si chiude con una sconfitta il precampionato dell’Osimana (Eccellenza). I giallorossi non riescono a confermare la vittoria dell’anno passato nel memorial Zazzera (che era arrivata grazie al gol di Micucci, nuovo giocatore da pochi giorni di Fc Osimo in Prima Categoria) da quest’anno denominato Zazzera-Burdulì per ricordare anche uno storico tifoso cremisi venuto a mancare pochi mesi fa.

Vincono i padroni di casa del Tolentino, di misura, dopo un match con ben sette reti (4-3), ma a vincere sono soprattutto le due tifoserie sugli spalti unite da uno storico gemellaggio. I giallorossi - che schierano dall’inizio il nuovo acquisto Severini dopo aver smaltito la botta al piede - mostrano grinta e carattere, vanno avanti dopo pochi minuti con Pagliarini, "poi abbiamo commesso un paio di errori che in questo periodo ci possono stare per provare alcune situazioni. Tutto sommato è uscita fuori una bella prestazione in un match giocato a viso aperto" il commento del direttore sportivo dell’Osimana, Mauro Chiodini -. Peccato per la sconfitta e per quei tre gol subiti in dieci minuti, poi abbiamo recuperato (in rete Gigli e Mafei, ndr), alla fine le squadre si sono allungate e in contropiede abbiamo subito il 4-3. E’ stato comunque un buon test, contro una squadra forte, ci siamo divertiti".

Da domenica però si inizierà a fare sul serio, con la gara di andata di Coppa Italia di Eccellenza. Al Diana subito un derby sentito: arriverà la Jesina neopromossa in categoria ma non per questo tecnicamente inferiore ai giallorossi osimani. Ritorna tra l’altro un derby molto sentito dalle tifoserie e che mancava ormai da anni.