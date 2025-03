L’Osimana respira playoff. Fabriano, spareggio salvezza

Quella vittoria che era sfuggita all’Osimana una settimana prima contro la capolista Montecchio, tra mille polemiche, viene conquistata dai giallorossi a Monte Urano. Una sfida decisa nel giro di pochi minuti nel corso del secondo tempo, grazie alle reti della coppia di attacco Alessandroni-Mafei, con i senzatesta che sfruttano appieno la superiorità numerica. Tre punti importanti che proiettano l’Osimana al quinto posto in coabitazione con l’Urbino.

"Era una partita importante per proseguire la serie positiva, su un campo non facile visto che ci ha perso il Montecchio e pareggiato la Maceratese - le parole di mister Sauro Aliberti che ha sostituito Labriola, squalificato -. Tre punti che ci danno morale e coraggio per affrontare le prossime partite che saranno decisive". Sconfitte le altre due anconetane.

Il Fabriano Cerreto a Macerata per 3-1. "Senza nulla togliere alla Maceratese che è una squadra molto forte, qualche decisione ci ha lasciato un po’ l’amaro in bocca, come la punizione del primo gol chiamata addirittura dall’assistente. Poi l’espulsione ci ha condizionato il resto della gara" il commento di Gastone Mariotti, allenatore dei cartai. Ma la gara da vincere per il Fabriano Cerreto sarà quella di domenica contro il Monturano: "Un autentico spareggio salvezza, una partita fondamentale. Dovremo prepararla molto bene e stare molto attenti. Dovremo essere veramente bravi cercando di venire fuori dalla bassa classifica".

Era una trasferta sulla carta proibitiva anche per i Portuali a Chiesanuova, con i dorici sconfitti per 2-0. "Ma l’atteggiamento è stato quello giusto, abbiamo cercato di metterli in difficoltà - le parole di Andrea Savini, capitano dei Portuali -.Purtroppo nonostante la buona prestazione il risultato non è stato quello che volevamo, ma ripartiamo dalla prestazione e dall’atteggiamento per affrontare la corazzata Montecchio. Sarà dura, ma sul nostro campo dovremo cercare di conquistare i punti salvezza".

Nelle prossime due sfide i Portuali se la vedranno prima contro il Montecchio, in casa, poi contro la Maceratese, in trasferta, le squadre che guidano l’Eccellenza. Nel prossimo turno sfida tosta anche per l’Osimana che domenica ospiterà il Chiesanuova in una partita da non sbagliare per Patrizi e compagni.