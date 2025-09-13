L’Osimana vuole fare festa a Fermignano

Anticipo di campionato in Eccellenza. Si gioca oggi al Comunale di Fermignano dove sale l’Osimana. Motivo? Per ordine pubblico, visto che a Fermignano sono previsti tre giorni di festa, fino a domani, giornata clou e conclusiva del Palio del Biciclo ottocentesco. La festa spera di farla l’Osimana a distanza di sei giorni dal debutto vittorioso casalingo in campionato, contro il Montegranaro, grazie alla doppietta del giovane Gigli, con un gol per tempo. Non ha vinto, ma è stato sicuramente un buon punto quello preso dalla Fermignanese a Trodica, in rimonta, con la squadra di mister Pazzaglia che sfrutta l’uomo in più recuperando dal 3-1 al 3-3. Nell’Osimana oggi non ci sarà capitan Patrizi costretto domenica a uscire dal campo dopo neanche un quarto d’ora sofferente per una distorsione alla caviglia e che dovrebbe restare fuori per un paio di settimane. In dubbio anche Fermani sempre per problemi fisici, mentre rientrerà Ercoli scontata la squalifica. Chissà se in attacco partirà dal primo minuto ancora la coppia Mafei-Gigli o troverà subito spazio Alessandroni? Di sicuro la squadra giallorossa vorrà invertire il trend negativo avuto in trasferta l’anno scorso dove in campionato arrivarono ben nove sconfitte.

Domani in campo le altre due anconetane insieme a tutte le altre. Il Fabriano Cerreto sul campo della Sangiustese a caccia di un’altra vittoria dopo la doppietta tra Coppa e campionato. Debutto casalingo invece per la Jesina che ospiterà un avversario ostico come il Trodica. Nei leoncelli è arrivato in settimana Marco Augusto Romizi, centrocampista con una lunga carriera nel professionismo e in D. dopo essere cresciuto nel settore giovanile della Fiorentina, indossando poi le maglie di Bari, Vicenza, Albinoleffe, AZ Picerno e Bisceglie, con esperienze anche nelle Nazionali giovanili. Il programma.

ECCELLENZA, 2° giornata (ore 15:30). Oggi: Fermignanese-Osimana. Domani: Tolentino-Urbania (ore 15), Fermana-Civitanovese, Jesina-Trodica, K Sport Montecchio Gallo-Chiesanuova, Matelica-Montefano, Montegranaro-Urbino, Sangiustese-Fabriano Cerreto.

CLASSIFICA: Osimana, Fabriano Cerreto, Montefano e Tolentino 3; Trodica, Fermignanese, Fermana, Urbino, Matelica, Urbania, Civitanovese e K Sport Montecchio Gallo 1; Sangiustese, Chiesanuova, Montegranaro e Jesina 0.

PROSSIMO TURNO (21/09/25): Chiesanuova-Montefano, Civitanovese-Matelica, Fabriano Cerreto-Montegranaro, Jesina-Fermignanese, Urbino-Tolentino, Osimana-K Sport Montecchio Gallo, Trodica-Fermana, Urbania-Sangiustese.