L’Ospitaletto alza la voce. Dal club lettera di protesta indirizzata alla Lega Pro per le decisioni arbitrali

OSPITALETTO (Brescia)Dopo ventisette anni l’Ospitaletto è tornato tra i professionisti, ma pur indossando i panni della matricola, non ha impiegato molto tempo per alzare la voce. E chiedere rispetto, maggiore attenzione da parte della classe arbitrale. Al termine dell’ottava giornata, infatti, la società guidata dal presidente Taini ha deciso di scrivere una lettera ufficiale di protesta al presidente della Lega Pro, Matteo Marani, lamentando che la misura degli episodi a sfavore degli arancioni è colma. La classica goccia che ha fatto traboccare il vaso è stata la gara in casa dell’Inter Under 23, a Monza, dove i franciacortini hanno recriminato per le espulsioni di Guarneri e del tecnico Quaresmini, che hanno fatto da contraltare ai troppi falli dei nerazzurri rimasti impuniti. L’elenco delle doglianze dell’Ospitaletto ha messo in particolare evidenza le gare con il Lecco e il derby con il Lumezzane. In terra lariana gli arancioni hanno protestato invano per il raddoppio della formazione bluceleste, mentre un intervento discutibile su Gobbi è stato lasciato passare. In Valgobbia le recriminazioni si sono incentrate su un fuorigioco fischiato a Bertoli e sul gol annullato a Messaggi. Probabilmente, ritiene il club, col giusto aiuto della tecnologia queste decisioni avrebbero potuto essere diverse. Intanto, ieri, la società ha ufficializzato un nuovo innesto: Georgi Tunjov, esterno di centrocampo 24enne, l’anno scorso a Pescara, 16 presenze con la Nazionale dell’Estonia.