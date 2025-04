Luca Paganini: "Rammarico per il pareggio, ma fiducia per i playoff"

"Sono indubbiamente rammaricato perché prendere gol all’ ultimo non fa mai piacere. Ritornare al successo grazie ad una mia rete sarebbe stato il massimo che avrei potuto desiderare ma purtroppo l’inserimento di Nador ha coronato una buona loro azione corale. Peccato perché fino a quel momento eravamo riusciti a compattarci, dimostrando una buona solidità difensiva". Parole amare quelle pronunciate da Luca Paganini a fine gara. Al pronti e via la sua terza rete stagionale, la seconda contro la Spal, aveva illuso il popolo pesarese di ritrovare una vittoria che mancava da oltre un mese. La Vis dopo il gol del vantaggio si è però chiusa a riccio, concedendo il fianco ad una Spal affamata di punti. Se nell’ assedio sul finale di primo tempo i biancoazzurri hanno visto in Nicastro il loro principale antagonista,con l’attaccante di Stellone artefice di due salvataggi sulla linea di porta, sul finale di ripresa la Vis è apparsa nuovamente in difficoltà psico-fisica. Anche contro la Spal i cambi non hanno infatti fornito i frutti sperati e il secondo tempo ferrarese è stato un crescendo rossiniano. Dopo il pari gli ospiti hanno addirittura provato a ribaltarla, facendo riemergere nella testa dei biancorossi i fantasmi delle sconfitte precedenti. In ottica futura Paganini rimane comunque positivo: "Il calo fisico di quest’ ultimo periodo non ci spaventa. Dopo tutto ciò che di buono avevamo fatto in precedenza è naturale. In ottica delle gare playoff dobbiamo ritrovare entusiasmo. In gruppo aleggia rabbia e sconforto a causa di alcuni risultati che non hanno attribuito il giusto merito alle nostre prestazioni. Dopo un percorso del genere avremmo meritato qualcosa di più". Il centrocampista fedelissimo di Stellone si dimostra già carico per l’ultima gara di campionato: "Dobbiamo assumere una mentalità un po’ più feroce per vivere la partita contro il Milan Futuro come fosse una finale così da chiudere il campionato nella migliore posizione possibile".

Un Paganini che, fiero della sua scelta, motiva poi il trasferimento a Pesaro avvenuto nel luglio del 2024:" Ho fin da subito accettato il progetto con il massimo entusiasmo. Il primo motivo per cui ho scelto la Vis è stato l’allenatore poiché con mister Stellone avevo già trascorso delle annate importanti . Ho inoltre notato che questo club è in grossa evoluzione. È infatti abituato ad investire in maniera giusta, con criterio. I biancorossi hanno già progettato i prossimi 3, 4 anni ponendosi degli obbiettivi ambiziosi". Sfumato il quinto posto, con un Arezzo che imponendosi per 4-1 nel derby contro la Lucchese si è portato a più quattro dai biancorossi; nell’ ultimo turno di campionato l’obbiettivo dei pesaresi è quello di difendere la sesta piazza dall’ attacco di un Pineto a -1 che domenica alle 16:30 andrà in scena a Rimini.

Lorenzo Mazzanti