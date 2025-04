Lucca: chiuso il settore ospiti per i tifosi biancorossi dopo gli scontri

A Lucca senza tifosi biancorossi. Nella giornata di ieri, dopo gli scontri avvenuti all’andata, è stata infatti disposta la chiusura del settore ospiti del Porta Elisa e il divieto di vendita dei biglietti d’ingresso allo stadio ai residenti della provincia di Pesaro Urbino. All’ andata, un pulmino di tifosi lucchesi era stato colpito da un gruppo di 5-6 persone incappucciate con pietre e bastoni, provocando una lieve ferita al volto dell’ autista. A causa di quell’episodio gli uomini di Stellone, che a Lucca dopo aver scontato le quattro giornate di squalifica riprenderà il proprio posto in panchina, dovettero fare a meno del tifo per le due trasferte successive contro Spal e Arezzo. Intanto i vissini, desiderosi di mettersi alle spalle la delusione nel derby contro il Rimini, lavorano al Benelli a ritmi serrati. A Lucca, oltre al sicuro rientro di Nicastro, assente contro il Rimini per squalifica, potrebbe rivedersi anche Davide Bove. Il difensore classe 98, rientrato ad allenarsi in gruppo, si è infatti messo alle spalle l’affaticamento muscolare che lo aveva tenuto ai box nelle ultime due giornate e a differenza di Obi, ancora out, Domenica sarà a disposizione.

Oggi sarà invece una giornata chiave in ambito extra campo a Lucca. Alle 11 il patron Benedetto Mancini dovrebbe infatti tenere una conferenza stampa accompagnata dall’ arrivo dei bonifici del trimestre già scaduto sui conti bancari di tutti i dipendenti. Se in terra toscana il clima d’incertezza riguarda dunque le questioni societarie, a Pesaro a tenere banco è il ballottaggio per il sostituto di Okoro. Due le alternative: Nicolò Lari o da Marcelo Orellana.

Lorenzo Mazzanti