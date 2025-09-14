La Lucchese riparte dall’Eccellenza: solo un pari nella gara d’esordio con la Real Cerretese

Lucca, 14 settembre 2025 – Dopo il quarto fallimento la Lucchese riparte dal campionato d’eccellenza e debutta al Porta Elisa contro la Real Cerretese conquistando un punto. Pirozzi schiera un aggressivo 4-3-3. La prima occasione è della Lucchese che al 17’ ci prova con Sansaro, ma Battini para a terra. Azione in contropiede al 22’ con Bartolotta, che lancia Piazze che va via in contropiede, ma calcia addosso al portiere in uscita. Ancora un’occasione al 26’ con Picchi che di testa, ma finisce poco alta.

Nella ripresa si gioca con poche verticalizzazioni e si creano così ampi spazi e più opportunità di manovra, ma la Real Cerretese si chiude bene. La Lucchese perde palla a centrocampo con Picchi, ne approfitta Bouhafa, ma Milan ci mette la classica pezza. Brivido al 16’ con un colpo di testa di Nieri che finisce di pochissimo alto sopra la traversa. Pirozzi prova a cambiare l’attacco, ma le squadre sono lunghe. L’ultimo brivido lo regala Piazze con un colpo di testa, su cross pennellato di Venanzi, che termina appena sopra la traversa. Nonostante il forcing finale arriva un punto all’esordio davanti al proprio pubblico per i rossoneri.

Un buon punto, con i padroni di casa che hanno creato soprattutto nel primo tempo e poi inevitabilmente sono calati nella fase centrale del secondo tempo. Adesso la Lucchese tornerà di nuovo in campo sempre al Porta Elisa mercoledì alle 18 per la terza giornata di Coppa Italia, che decreterà chi passerà il turno. Per quanto riguarda il campionato, domenica trasferta sul neutro di Agliana contro lo Zenith Prato.

LUCCHESE REAL CERRETESE 0-0, IL TABELLINO

LUCCHESE (4-3-3): Milan; Venanzi, Rotondo, Santeramo, Mauro (43’ st L. Russo); Palo, Picchi (23’ st Palma), Sansaro (30’ st C. Russo); Caggianese (21’ st Galotti), Piazze, Bartolotta (23’ st Maggiari,). (A disp.: Rossi, Xeka, Onu, Riad). All.: Pirozzi.

REAL CERRETESE: Battini; Neri, Orsucci, Mordagà, Romiti; Pivani (1’ st Bargellini), Gargiulo, Nieri (25’ st Volpi), Dal Porto; Bouhafa, Ferrara. (A disp.: Cirillo, Bernardo, Mallardo, Cappelli, Lapi, Deli Innocenti, Shaid). All.: Petroni.

Arbitro: Rinaldo di Empoli.

Note: angoli 7-4 per la Lucchese; ammoniti Sansaro, Mauro, Picchi, Rotondo e Pivani; spettatori 1677; recupero 0’ pt e 5’ st. In tribuna il sindaco di Lucca Pardini, l’assessore allo sport Barsanti ed il patron della Lucchese Brunori.

Alessia Lombardi