Lucchese, che peccato. Il Padova vince e vola in finale di Coppa Italia

Padova, 28 febbraio 2024 – La Lucchese dice addio alla Coppa Italia e lo fa subendo due gol dal Padova e sprecando davvero tante occasioni. Gara di ritorno della semifinale di Coppa Italia, con la Lucchese che affronta il Padova, con il vantaggio del gol messo a segno al Porta Elisa da Yeboah.

Gorgone schiera il classico modulo, con Coletta tra i pali. I rossoneri provano subito a farsi vedere con un bel cros pericoloso di Rizzo Pinna, per Magnaghi, che però commette fallo in attacco. La gara non si gioca su ritmi non troppo elevati ed il Padova ne approfitta al 32’. Angolo dalla destra di Radrezza, Tiritiello, prova a deviare, ma palla arriva a Delli Carri che di testa centra la traversa, la sferarimane in area ed arriva a Faedo, che con un tapin-in batte Coletta, che nonostante la porta vuota, prova comunque a distendersi per intercettare la conclusione.

La Lucchese prova subito a pareggiare con Quirini al 35’ che scatta sul filo del fuorigioco, ma calcia addosso a Zanellati in uscita. Al 38’ Sabbione per poco Sabbione non trova il gol dell’anno calciando da metà campo, la palla prende una traiettoria strana, che per poco non sorprende Zanellati. Il primo tempo si chiude con il Padova in avanti, che prova ad iniziare anche la seconda frazione di gara subito in attacco. Cretella ha due grandi occasioni la prima al 5’, ma Coletta è bravo a deviare in angolo, la seconda tre minuti più tardi, ma questa volta la sua conclusione termina a lato. Ancora un pericolo al 14’ con Capelli, che servito da Liguori, chiama Coletta alla provvidenziale deviazione in angolo.

La Lucchese esce alla propria metà campo al 25’ con Rizzo Pinna, che serve in corsa Quirini, ma la conclusione del numero quattordici viene deviara in angolo da Zanellati. Al 30’ è però il Padova che raddoppia con Varas, che sugli sviluppi di un calcio d’angolo porta in vantaggio la formazione veneta. Russo appena entrato al 35’ calcia addosso a Zanellati, sprecando così una grandissima occasione per accorciare le distanze. Poco più tardi di nuovo un’occasione per il neo entrato che questa volta calcia addosso al portiere. Ci prova anche Djibril, ma l’estremo difensore della formazione veneta, chiude la porta a doppia mandata. Non arriva il gol che avrebbe consentito alla Lucchese di giocaris il tutto per tutto e alla finale accede il Padova.

Padova Lucchese 2-0, il tabellino

PADOVA (4-3-3): Zanellati; Belli (27’ st Kirwan), Dell Carri, Faedo, Villa; Cretella (11’ st Varas), Radrezza, Dezi; Capelli (37’ st Favale), Zamparo (27’ st Bortolussi), Tordini (11’ st Liguori). (A disp.: Donnarumma, Mangiaracina, Crisetig, Fusi, Beccaro, Grosu, Susanu). All. Torrente.

LUCCHESE (3-4-3): Coletta; Sabbione, Tiritiello, Benassai (32’ st Russo); Quirini, Tumbarello (37’ st Astrologo), Cangianiello (37’ st Djibril), Visconti; Disano, Magnaghi (27’ st Guadagni), Rizzo Pinna. (A disp.: Chiorra, Berti, Alagna, Perotta, Toma, Fazzi, De Maria). All. Gorgone.

Arbitro: Zanotti di Rimini.

Reti: 31’ pt Faedo, 30’ st Varas

Note: presenti quasi cinquecento tifosi rosssoneri; terreno in buone condizioni nonostante la copiosa pioggia caduta nelle ultime ore; ammoniti Capelli, Belli, Quirini, Benassai e Russo; recupero 3’ pt e 5’ st.

Alessia Lombardi