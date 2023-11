Lucchese-Vis Banchieri: "Siamo arrabbiati"

Punti di vista. Se la Lucchese guarda oggi alla Vis come l’avversario più abbordabile, nulla vieta a Pesaro di fare altrettanto. I valori, del resto, sono distanti da Cesena e Torres che hanno lasciato i biancorossi a bocca asciutta. I rossoblù di Gorgone a Cesena hanno pagato dazio come tutti e nelle ultime sette gare hanno vinto una sola volta (4 punti in tutto, peggio ha fatto solo la Fermana). Simone Banchieri, reduce da una sconfitta amara che gli ha guastato la centesima tra i professionisti ("A me e Nina sarebbe piaciuto festeggiarla in modo diverso"), parte da una consapevolezza: "Abbiamo giocato alla pari della capolista". E invita ai suoi a coltivare la "stessa ossessione di sempre", anche se la vittoria si fa desiderare da un pezzo e la classifica langue. "Rispetto per la Lucchese, è una squadra che ha dei valori e gioca in casa. Ma noi la giochiamo con la convinzione che deve essere un punto di ripartenza. Siamo arrabbiati per il risultato con la Torres, ci siamo allenati con questo stato d’animo. Guardiamo avanti, ci sono tre punti in palio". Il tecnico ai suoi ha rimproverato solo una cosa: "Quei 10-12 secondi intorno al 94’; con Zoia a terra in area piccola, preda dei crampi, bisognava buttare la palla fuori". E rimprovera anche qualcosa a se stesso, vedi il rammarico per non aver fatto qualche cambio prima. E’ andata, ora bisogna pensare alla gara di oggi (ore 16,15), su un campo non munitissimo ma sul quale la Vis ha vinto una volta sola (1-2 nel 2021-22 firmato Manetta e Gucci) e contro un avversario che certamente si schiererà in assetto più offensivo rispetto a Cesena. Le assenze pesanti sono quelle di capitan Tiritiello e dell’ex Fedato, la rosa è comunque in grado di assorbirle. Nella Vis, recuperato Tonucci, la vera novità potrebbe essere il modulo. Banchieri in settimana ha lavorato sulla difesa a quattro, così da consentire di rinforzare il centrocampo, dove potrebbe esserci spazio per Rossetti, al fianco di Valdifiori e un under. Poche scelte in avanti, anche per l’assenza di Di Paola (squalificato insieme a Mattioli e pure oggetto di voci di mercato), ma Karlsson in veste di uomo mascherato potrebbe tornare utile per la panchina dopo il via libera dei medici. Ancora out Neri (ricaduta), Foresta, Kemayou e il solito Diop.

Così in campo (stadio Porta Elisa ore 16,15).

LUCCHESE (4-2-3-1): Chiorra; Alagna, Sabbione, Benassai, De Maria; Cangianiello, Gucher; Guadagni, Russo, Rizzo Pinna (Tumbarello); Magnaghi. All. Gorgone. A disp. Berti, Coletta, Merletti, Toma, Dijbril, Perotta, Quirini, Romero, Sueva, Yeboah.

VIS (4-3-2-1): Polverino; Ceccacci, Tonucci (Rossoni), Zagnoni, Zoia; Iervolino (Nina), Valdifiori, Rossetti; De Vries, Pucciarelli (Mamona); Sylla. All. Banchieri. A disp. Mariani, Fortin, Cusumano, Peixoto, Loru, Da Pozzo, Marcandella, Karlsson, Gulli.

Arbitro: Gianluca Catanzaro di Catanzaro.