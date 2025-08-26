Luigi Palumbo, più di 200 gare in serie D e il fermano Edoardo Bartoli. Ma la squadra ha bisogno anche di altri rinforzi. Il Castelfidardo si sveglia e piazza due colpi. Due centrocampisti di qualità per mister Cuccù

Un doppio colpo nel Castelfidardo. Si muove il mercato in entrata dei fidardensi che piazzano due innesti a centrocampo. Vestiranno la maglia del Castelfidardo Luigi Palumbo ed Edoardo Bartoli. Il primo, classe 1991, è un mediano di esperienza che può vantare diversi campionati in D, per un totale di più di 200 presenze nella quarta serie nazionale. Palumbo è un volto conosciuto del calcio marchigiano visto che negli anni ha indossato le casacche di Ancona, Sambenedettese e Fermana. Sempre a centrocampo ecco Edoardo Bartoli, classe 2000, nativo di Fermo, giovane, ma con un bel bagaglio di esperienza. Dopo aver militato nelle giovanili del Sassuolo, Bartoli ha militato con diversi club di D: Campodarsego, Olympia Agnonese, Tolentino, Notaresco e Chieti. Nell’ultima annata sportiva si è diviso tra Fermana e United Riccione, totalizzando finora quasi 100 presenze nel quarto campionato nazionale. Già United Riccione e Fermana e il pensiero non può che andare al consulente marchigiano Matteo Rossetti, un passato recente proprio nelle due società. Si era visto durante l’estate varie volte al Mancini e si vocifera anche dell’imprenditore Locanto che potrebbe essere vicino al Castelfidardo (nella rosa fidardense c’è suo figlio Giorgio, classe 2006). Intanto nessun sviluppo ufficiale sulla trattativa con la cordata romana. In attesa la dirigenza fidardense fa sapere che i nuovi arrivati Palumbo e Bartoli sono "pedine preziose per lo scacchiere tattico di mister Cuccù", anche se il mercato del Castelfidardo non è terminato. La squadra ha bisogno di rinforzi e si è visto anche nelle ultime due amichevole dove sono usciti una sconfitta e un pareggio rispettivamente contro Jesina (Eccellenza) e Castelfrettese (Promozione). La società fidardense sta cercando giocatori anche per gli altri reparti. Incassato il no ddell’execchio, restano in ballo altri ex al momento senza squadra: Fabbri, Munari, Miotto, ma anche Imbriola che sembra abbia lasciato l’UniPomezia.