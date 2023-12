Luis Rubiales sospeso per il "bacio proibito"

Luis Rubiales, ancora nella bufera l’ex presidente della federcalcio spagnola, sospeso dopo il ’bacio proibito’ alla calciatrice Hermoso. Un rapporto del comitato disciplinare, citato dai media iberici, raccoglie le accuse della presidente della federazione inglese, Debbie Hewitt, che durante la premiazione era accanto a Rubiales. Secondo Hewitt, Rubiales "accarezzò" il viso di Laura Coombs e "apparentemente baciò in maniera forzata" Lucy Bronze sul viso. Rubiales ha risposto descrivendo le parole di Hewitt come "sorprendenti", dicendo che lei stessa ha abbracciato le giocatrici: "Con la stessa logica l’abbraccio potrebbe essere inteso come un contatto fisico non consensuale. L’ipocrisia è palese".