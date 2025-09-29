Lukaku piange la morte del padre Roger: “Non sarò più lo stesso”

Roma, 29 settembre 2025 – Con un messaggio toccante pubblicato su Instagram, Romelu Lukaku ha annunciato la scomparsa del padre Roger Menama Lukaku. Aveva 58 anni. “Grazie per avermi insegnato tutto quello che so. Ti sarò per sempre grato. Il dolore e le lacrime scendono forti, ma Dio mi darà la forza di rimettermi in piedi”, ha scritto l’attaccante del Napoli, accompagnando il post con una foto di lui bambino insieme al padre. Roger Lukaku, nato nella Repubblica Democratica del Congo (allora Zaire), era stato un attaccante professionista tra gli anni ’90 e i primi 2000. Ha militato in diversi club belgi e vestito la maglia della nazionale del suo Paese. Nonostante il passato da calciatore, la famiglia ha vissuto momenti difficili dopo il suo ritiro, fino all’esplosione del talento di Romelu, che ha portato riscatto e soprattutto stabilità economica. Il legame tra padre e figlio è sempre stato fortissimo. A soli 12 anni, Romelu segnò 76 gol in una stagione, indossando le scarpe del padre, con cui già condivideva la misura. È stato proprio Roger a ispirarlo nella scelta di diventare calciatore. “Mio padre. Old Roy, per i suoi amici. Mi hai protetto e guidato come nessun altro avrebbe potuto”, ha aggiunto Lukaku nel suo messaggio. Migliaia i messaggi di cordoglio arrivati in poche ore da tifosi, colleghi e appassionati di calcio, uniti nel dolore per una figura che ha avuto un ruolo fondamentale nella vita del centravanti belga del Napoli.