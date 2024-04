L’ULTIMA VOCE. Mourinho in corsa per il Benfica

Non è la prima panchina illustre per la quale il suo nome viene candidato, dopo l’esonero della Roma: José Mourinho potrebbe avere già una squadra per la prossima stagione. Come riporta la stampa portoghese, infatti, l’ex tecnico della Roma sarebbe stato contatto dal Benfica intenzionato ad affidargli la panchina. Mourinho, però, sarebbe disposto ad accettare solo se l’attuale tecnico del Benfica, il tedesco Roger Schmidt, lascerà il club lusitano.