L’ultimo canto per Diogo. Le lacrime del Liverpool e l’omaggio degli Oasis

Le lacrime e le canzoni, il tributo dei ’rivali’ che capiscono quando la morte va oltre il tifo, la commozione di tutto il mondo del calcio. Ieri in Portogallo, a Gondomar, ai funerali di Diogo Jota e del fratello Andrè Silva, rimasti carbonizzati in un incidente stradale a Zamora, in Spagna, il calcio si è stretto attorno alla famiglia dei due calciatori portoghesi. La sera prima a Cardiff, nel concerto della reunion, anche gli Oasis avevano omaggiato il ricordo del campione del Liverpool, loro che sono tifosi sfegatati del Manchester City.

Ai funerali ieri c’era ovviamente il Liverpool, con il capitano Virgil Van Djik e Robertson a portare due corone di fiori a forma di maglie, con i numeri 20 e 30. C’era quasi tutta la nazionale portoghese (non Cristiano Ronaldo, e la cosa ha creato polemiche per alcune foto social in cui CR7 è apparso su uno yacht), c’erano il nonno, la madre dei due ragazzi e la vedova Rute Cardoso, che aveva sposato Diogo il 22 giugno scorso. La coppia ha avuto tre bambini.

Il rito funebre è stato officiato dal vescovo di Oporto Manuel Linda. "Il calcio è in lutto. Diogo era un’icona del talento che il calcio portoghese rappresenta", ha detto il capo della Federazione, Pedro Proenca.

C’erano, tra gli altri, anche il presidente portoghese Marcelo Rebelo de Sousa, il primo ministro Luis Montenegro, l’agente del calciatoe Jorge Mendes e il presidente del Porto André Villas-Boas. Ieri una piccola folla si è radunata davanti alla chiesa già due ore prima del funerale, applaudendo l’arrivo di Rute Cardoso e quello delle due bare. Quella di André Silva è stata portata dai compagni di squadra del Penafiel, seguita da quella di Diogo Jota, con Ruben Neves rientrato dal mondiale per club, amici e famigliari a portare il feretro. Il portoghese dell’Al Hilal si era messo a piangere in campo prima prima della partita persa con il Fluminense, a Orlando, in Florida, quando sul maxischermo è apparso il ricordo di Diogo Jota. Poi è volato ad Oporto per accompagnare l’ultimo viaggio dell’amico.

Il giorno prima alcuni omaggi speciali erano arrivati sotto forma di canzoni. Gli Oasis nel loro concerto di Cardiff hanno dedicato la canzone "Live Forever", mentre ieri nello stesso momento in cui in Portogallo si tenevano i funerali, a Liverpool centinaia di tifosi dei Reds hanno lasciato all’esterno di Anfield segni di omaggio. Migliaia di tifosi si erano radunati il giorno prima per cantare una versione riadattata di Bad Moon Rising dei Creedence Clearwater Revival dedicata a Diogo che sarà cantata al debutto stagionale nel Community Shield contro il Crystal Palace. Il Liverpool ha annunciato il ritiro della maglia numero 20 di Jota e che verserà alla sua famiglia i soldi dei restanti due anni di contratto dell’attaccante.