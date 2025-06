Lumezzane: rilancio sportivo e sociale sotto la guida di Andrea Caracciolo

LUMEZZANE (Brescia)Il Lumezzane continuerà con grande decisione nel suo progetto di rilancio legato non solo all’aspetto sportivo, ma a tutto il territorio. La società guidata da Andrea Caracciolo seguirà con attenzione quello che sta accadendo a livello di serie C in ambito bresciano, ma porterà avanti con immutata decisione il programma partito dall’Eccellenza nell’estate del 2020: "Da subito - è la sintesi dell’Airone - è stato chiaro che sarebbe stato un impegno a lungo termine, rivolto non solo alla società, ma anche in favore di tutta la comunità locale, con e per i giovani". Prendendo spunto da queste direttive e dalla spinta propositiva di patron Camozzi, la società valgobbina non solo è tornata tra i professionisti, ma ha saputo distinguersi in due settori importanti come quello femminile (dove ha raggiunto la serie B) e quello sociale (proprio nei giorni scorsi la FIGC ha premiato il progetto “Noi Ci Teniamo“). In casa rossoblù questi sono i giorni nei quali la concentrazione è rivolta a completare la rosa della prima squadra maschile per provare a tornare in alto dopo le delusioni dell’ultimo torneo. In tal senso ci sarà un profondo rinnovamento (e ringiovanimento) del gruppo, mentre per quel che riguarda la guida tecnica, anche se non è stato ancora ufficializzato, toccherà ancora a Massimo Paci riportare il sempre ambizioso Lumezzane ai vertici della serie C. L.M.