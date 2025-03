Lutto nel giornalismo sportivo. Si è spento Elio Corno, cronista gentiluomo e popolare volto televisivo

Era stimato e seguito dai tifosi di tutte le squadre Elio Corno, spentosi a 78 anni dopo una lunga malattia. Nonostante la più che dichiarata fede nerazzurra (scrisse "Il vangelo del vero anti-milanista"), quella della sua Inter che amava spassionatamente e sapeva difendere a spada tratta, ha unito gli appassionati di varie fedi calcistiche. Un concentrato di allegria, passione, entusiasmo, ironia: questo è stato Elio Corno, uno che la notizia sapeva scovarla, cronista di razza, ai tempi in cui il marciapiede rappresentava una sorta di aula magna.

Aveva cominciato al “Corriere d’informazione“ e a “Telealto Milanese“. La tv è stata la sua passione fin da “L’ora di Mazzola“, con il pubblico in studio e Maurizio Mosca battitore libero. Poi la carta stampata (Gazzetta dello Sport e Il Giornale), ma la sua notorietà è esplosa a livello televisivo con l’affermarsi delle trasmissioni dove lui era la cerbottana puntata sul calcio ruspante con accesi dibattiti e processi sommari. I siparietti con il milanista Tiziano Crudeli durante “Qui studio a voi stadio“ di Telelombardia prima, e “Diretta Stadio... ed è subito Goal“ di 7Gold poi restano indimentibaili. Inoltre è stato per anni uno degli ospiti fissi del “Processo di Biscardi“.

"Caro Elio. Abbiamo riso e ci siamo arrabbiati, abbracciati e tolti il saluto. Abbiamo fatto vacanze insieme e ignorati per anni. Poi mi hai chiamato: come stai? Volevamo dirci molte più cose, come amici che si vogliono bene anche da offesi. Eri un fuoriclasse in tv. Che dolore", il ricordo di Fabio Ravezzani, direttore di Telelombardia. G.M.