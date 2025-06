Magi e Moroni al lavoro per il futuro della Vigor: novità e calciomercato

Magi è già al lavoro per costruire la Vigor del futuro. L’ allenatore di Pesaro ed il direttore sportivo Roberto Moroni si sono rimboccati le maniche sin dalla giornata di lunedì per cominciare a scrivere una storia nuova, anzi il nuovo corso rossoblu.

Le prime sensazioni sono estremamente positive, Magi appare perfettamente a suo agio al timone vigorino. "Ho trovato un mister molto carico, entusiasta di essere tornato a Senigallia, ho già intuito che sarà molto presente e vicino alla dinamiche della squadra - spiega il direttore sportivo Moroni -. Sa ciò che vuole, inoltre conosce alla perfezione tantissimi giocatori, ciò dimostra che è un tecnico molto preparato".

Magi è assai motivato ed avrebbe già individuato la data d’inizio della preparazione atletica. Lunedì 21 luglio è il giorno segnato in calendario, oltre a ciò sono state messe in conto delle sedute di allenamento in un campo in erba. La società si è già messa alla ricerca di soluzioni comode e percorribili.

Ancora nessuna novità sul fronte acquisti, a parte un timido interessamento per il sorano Di Gilio. Molto più concreto invece il fronte del mercato in uscita che ad oggi interessa da vicino due pezzi da novanta della Vigor, ovvero capitan Pesaresi e Mevale Kone. Non solo, il Gelbison, squadra campana militante in un altro girone di Serie D, ha annunciato l’acquisto di Sergio Gonzalez, il leader del centrocampo vigorino nella passata stagione.

"È vero, Denis ha una trattativa aperta con il Gaeta - rimarca il direttore sportivo senigalliese -. È un’offerta impareggiabile per la Vigor sotto l’aspetto economico, ma il capitano è molto legato alla nostra realtà e al momento non ha preso alcuna decisione in merito. Deve ragionare con calma, sa bene che le porte della Vigor saranno sempre aperte per lui. Valuterà i pro e i contro senza pressioni".

L’altro vigorino molto ambito è Kone, da tempo corteggiato da club professionistici. "È chiaro che ogni discorso su Mevale non può prescindere dal compimento della maggiore età - conclude Roberto Moroni -. Con ogni probabilità Kone non sarà un giocatore della Vigor il prossimo anno, inutile regalare finte speranze o inopportune rassicurazioni ai nostri tifosi… La trattativa più avanzata è quella con la Fiorentina, ma dobbiamo valutare tanti aspetti e la partita non è affatto chiusa".

Nel corso della settimana, il direttore sportivo contatterà telefonicamente i giocatori che non rientrano più nei piani del club. Moroni non si sbilancia invece in merito alle conferme, ma tra queste sembra molto probabile quella di Magi Galluzzi.

