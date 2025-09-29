Malta: dalla Conference alla Nations League, l’outsider fa rotta tra le big

Bologna, 29 settembre 2025 – Il calcio a Malta sta assumendo una piega inaspettata. Il cambio di rotta nell’isola dei cavalieri è stato segnato all’inizio dell’anno dalla qualificazione dell’Hamrun Spartans in Conference League: nessuna squadra maltese si era mai qualificata per la fase a gironi o alla fase campionato di una competizione europea, ma i rossoneri hanno scritto la storia qualificandosi per il torneo dove milita la Fiorentina con una vittoria complessiva per 3-2 sui lettoni del RFS negli spareggi estivi. Gli spartani sono uno dei club più importanti dell’intera isola, la rosa vanta 11 campionati maltesi, 6 Coppe di Malta e 5 Supercoppe di Malta. In molti ricorderanno la squadra di Hamrun per la breve avventura nei rossoneri del Campione del Mondo Cristian Zaccardo. Il giocatore arrivò nel 2017 sull’isola e rimase fino al maggio del 2018. Tornando al presente, grazie alla vittoria contro i lettoni, Malta è diventata così la 52esima delle 55 federazioni nazionali ad essere rappresentata nella fase a gironi o nella fase campionato di una competizione europea maschile per club senior. Proprio come per la favola Pafos, anche in questo caso c’è lo zampino di un italiano. L’allenatore del club del borgo di mare di 9000 anime è Giacomo Modica, il siciliano, dopo essere stato per pochi anni vice di Zdenek Zeman, ha compiuto diverse esperienze nel Bel Paese: anni di sacrificio tra Seconda Divisione, Serie C e Serie D.

Ritornando all’inizio di questa stagione, l’Hamrun Spartans ha iniziato il suo percorso in Champions League dopo aver vinto il campionato maltese lo scorso anno. Tutto è iniziato il 9 luglio, match d’andata del Primo Turno per la Coppa dalle grandi orecchie, contro il Zalgiris. Il match termina 2-0 per la squadra di Vilnius, la storia sembrava destinata a ripetersi anche in questo caso. Al ritorno, però, accade l’impensabile. Infatti il 15 luglio si gioca sull’isola, il palcoscenico della sfida è lo stadio MFA Centenary. I rossoneri riescono a recuperare il parziale già nel primo tempo, sono determinanti i gol di Thioune e Mbong. Il match non regala alcuna emozione in più e si arriva ai tiri di rigore dopo i supplementari. Per decidere chi passerà il turno serviranno ben 28 tiri dal dischetto. La squadra di Malta riuscirà con la rete di Cadjenovic a porre fine al match ed a giungere al secondo turno di Champions League. La rincorsa all’Europa dei grandi terminerà con la corazzata Dinamo Kiev, in Europa League sarà il Tel Aviv ad infrangere i sogni dei ragazzi di Modica. La qualificazione alla Conference League non fa comunque storcere il naso ad una realtà che mira a divenire la big delle piccole.

Grandi risultati si vedono anche nella Nazionale biancorossa. Malta aspira a vincere gli spareggi di Nations League e ad approdare nel terzo livello della competizione per Nazionali Europee. I biancorossi dovranno giocare una sfida andata e ritorno contro il Lussemburgo nel mese di marzo. Anche in questo caso, l’allenatore è un italiano: Emilio De Leo. Non è il primo, in passato i biancorossi sono stati guidati anche da Terenzio Polverini (giocatore dei Felsineri durante l’anno dell’ultimo scudetto), Pietro Ghedin, Devis Mangia, Michele Marcolini e Davide Mazzotta. De Leo è il sesto italiano chiamato sulla panchina di Valletta, l’ex collaboratore tecnico del Bologna è stato chiamato nel lembo di terra posizionato nel cuore del Mediterraneo per cercare di riscattare un intero movimento calcistico.