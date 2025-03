Manchester United – Arsenal in tv e in streaming: dove vedere il match di Premier

Manchester, 9 marzo 2025 – Questo pomeriggio, alle 17:30, a Old Trafford andrà in scena il big match tra Manchester United e Arsenal. Queste due squadre sono tra le più vincenti della storia della Premier League: i red devils si trovano in testa con 20 vittorie del campionato inglese, mentre i gunners sono terzi con 13 successi, con il Liverpool che occupa la seconda posizione con 19. Quella tra Manchester United e Arsenal è una rivalità che si è accesa soprattutto tra gli anni '90 e i primi anni 2000, quando le due squadre lottavano regolarmente per la vittoria della Premier e della FA Cup. In quel periodo storico, inoltre, le due compagini presentavano un modello simile: i red devils erano guidati da Sir Alex Ferguson, mentre i gunners da Arsène Wenger, due manager che hanno lasciato una pesante eredità nei rispettivi club. Al giorno d'oggi, tuttavia, la situazione delle due squadre è profondamente cambiata. I gunners hanno attraversato un momento difficile negli scorsi anni, ma dall'arrivo di Arteta sono tornati ad essere una delle big del calcio inglese, e la classifica lo dimostra: in questa stagione l'Arsenal è secondo in classifica con 54 punti conquistati, tre in più del Nottingham Forest terzo con una gara in più. Per Calafiori e compagni la gara di oggi è importantissima, prima di tutto perché in campionato sono reduci da un pareggio e una sconfitta, ma poi perché, in caso di vittoria, la terza piazza si allontanerebbe ulteriormente. Il Manchester United, invece, vive un momento completamente diverso. Se l'Arsenal è riuscito a riprendersi dopo qualche anno di sbandamento a seguito dell'addio di Wenger, dall'uscita di scena di Ferguson i red devils non sono ancora riusciti a ritrovare sé stessi, sprofondando in un inesorabile declino che li vede addirittura in quindicesima posizione, a una distanza siderale dalla zona Europa. In campionato è arrivata una vittoria dopo due sconfitte e un pareggio, mentre in Europa League Bruno Fernandes e compagni hanno trovato il pari contro la Real Sociedad.

Probabili formazioni Manchester United – Arsenal

Manchester United (3-4-2-1): Onana; Lenny Yoro, De Ligt, Maguire; Mazraoui, Bruno Fernandes, Ugarte, Dalot; Garnacho, Zirkzee; Hojlund. All. Amorim.

Arsenal (4-3-3): Raya; Timber, Saliba, Gabriel, Lewis-Skelly; Odegaard, Partey, Rice; Sterling, Merino, Trossard. All. Arteta.

Dove vedere Manchester United – Arsenal in tv e in streaming

La sfida tra Manchester United e Arsenal sarà visibile domenica 9 marzo dalle ore 17:30 su Sky al canale Sky Sport Max (205), mentre in streaming sarà disponibile su Sky Go e Now.