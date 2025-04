Manchester United – Manchester City in tv e in streaming: dove vedere il match di Premier

Manchester, 4 aprile 2025 – Il piatto forte del 31esimo turno di Premier League è sicuramente il derby di Manchester tra il City e lo United. La sfida tra i citizens e i red devils è una delle più entusiasmanti al mondo, dato che si affrontano due delle squadre più importanti del pianeta. Il blasone di questa sfida aumenta ancora di più se si pensa che quello tra Manchester City e Manchester United è l'unico derby insieme a quello tra Milan e Inter che vede scontrarsi due squadre che nella loro storia hanno vinto sia la Champions League che il Mondiale per Club. In questa stagione, red devils e citizens si sono affrontati il 10 agosto 2024 in Community Shield (con la squadra di Guardiola che ha avuto la meglio ai calci di rigore) e il 15 dicembre 2024 in campionato, dove a trionfare è stato lo United in rimonta grazie ai gol di Bruno Fernandes e Diallo tra l'88' e il 90'. L'annata calcistica è stata completamente diversa per le due squadre: il Manchester City, nonostante i vari problemi affrontati nel corso della stagione, si trova al quinto posto in classifica pienamente in corsa per accedere alla prossima Champions League. Guardiola e i suoi, infatti, si trovano ad un solo punto dal Chelsea quarto, ma potrebbe bastare anche un quinto posto se la Premier dovesse assicurarsi cinque posizioni per la prossima edizione della Coppa dalle grandi orecchie. Il Manchester United, invece, è alle prese con una delle sue peggiori stagioni di sempre: i red devils sono addorittura tredicesimi con appena 37 punti conquistati in 30 partite. L'unico vero obiettivo della squadra di Amorim è l'Europa League, con l'andata dei quarti di finale contro il Lione che si giocherà gioved' 10 aprile. Per questo, Amorim deve centellinare le forze della sua squadra per entrambi gli impegni.

Le probabili formazioni di Manchester United – Manchester City

Manchester United (3-4-2-1): Onana; De Ligt, Lindelof, Heaven; Mazraoui, Bruno Fernandes, Casemiro, Dalot; Garnacho, Zirkzee; Hojlund. All. Amorim. Manchester City (4-2-3-1): Ederson; Nunes, Khusanov, Dias, Gvardiol; Nico Gonzalez, Gundogan; Savinho, Foden, Doku; Marmoush. All. Guardiola.

Dove vedere Manchester United – Manchester City in tv e in streaming

La partita tra Manchester United e Manchester City sarà visibile su Sky al canale Sky Sport Uno a partire dalle 17:30.