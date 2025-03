Manchester United, la protesta dei tifosi: “Il club sta morendo”

Manchester, 4 marzo 2025 – La 2024-25 è l'ennesima stagione sottotono del Manchester United. Quella squadra che conquistava trofei in Inghilterra e in Europa è ormai solo un ricordo, da qualche anno a questa parte i red devils sono diventati l'ombra di sé stessi, con risultati altamente deludenti e per niente al livello del blasone di uno dei più grandi club della storia. L'ultimo campionato conquistato dal Man United risale alla stagione 2012-13, e negli ultimi cinque anni sono arrivate soltanto una Coppa di Lega e una FA Cup. Nelle recenti stagioni abbiamo visto diversi allenatori avvicendarsi sulla panchina dei red devils, da Solskjaer a Amorim, passando per Ragnick e ten Hag, ma nessuno ha lasciato impressa la sua mano ed è riuscito ad entrare nel cuore dei sostenitori. Tante volte i tifosi hanno manifestato il proprio dissenso, contestando ampiamente la dirigenza e la società per le numerose scelte sbagliate e per le pessime gestioni degli ultimi anni. L'ultima critica è quella del gruppo “The 1958”, che nelle scorse ore ha organizzato una protesta in vista della prossima gara dei red devils. Il teatro della contestazione sarà la prossima partita casalinga di Bruno Fernandes e compagni, in programma per domenica 9 marzo contro l'Arsenal. Il gruppo dei sostenitori dei red devils ha invitato tutti i tifosi presenti allo stadio a vestirsi di nero in segno di lutto, in modo da simboleggiare come il club stia “lentamente morendo”. I colpevoli di questa presunta morte sarebbero ovviamente i dirigenti, con le loro scelte che hanno portato a enormi debiti e al disinnamoramento di alcuni tifosi verso il club, dopo alcune politiche discutibili come l'aumento del prezzo dei biglietti.

Queste sono le parole del portavoce del gruppo, Steve Crompton: “Il club sta morendo davanti ai nostri occhi, sia dentro che fuori dal campo, e il modello di gestione dei proprietari è interamente responsabile di ciò. Il club sta affrontando un Armageddon finanziario, questa è una delle più grandi crisi che il Manchester United ha affrontato dopo la catastrofe di Monaco che ha ispirato il nostro nome. Sir Matt Busby si starà rivoltando nella tomba per lo stato di una delle più grandi società del calcio mondiale, che ora è in ginocchio ed è diventata uno zimbello”. Se in Europa League i red devils si sono qualificati agli ottavi di finale e domani affronteranno la Real Sociedad, in campionato si trovano addirittura al quattordicesimo posto con appena 33 punti in 27 partite e la zona Europa che si trova a distanza siderale.