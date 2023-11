Manchester United, Rashford alla festa dopo il ko nel derby: l’ira di mister Ten Hag

Manchester, 4 novembre 2023 – Disfatta nel derby? Altro che penitenza. Marcus Rashford, il talento del Manchester United è andato ad una festa in discoteca dopo la sconfitta con il City. Il giocatore inglese è riuscito a realizzare un solo gol per i Red Devils in un inizio di stagione deludente sia a livello individuale che collettivo.

L'allenatore del Manchester United Erik Ten Hag ha definito "inaccettabile" il comportamento di Rashford. Il giocatore sembrato un po’ l’ombra di se stesso rispetto alla scorsa stagione, dove segnato 30 gol per lo United la scorsa stagione.

La goccia che ha fatto traboccare il vaso è stata proprio il comportamento del nazionale inglese. Era andato al nightclub Chinawhite per una festa di compleanno prestabilita poche ore dopo la sconfitta all'Old Trafford. "Sì, ne sono consapevole", ha detto l'allenatore Ten Hag della serata post-derby di Rashford. "Ne ho parlato con lui. È inaccettabile, gli ho detto, lui si è scusato e basta. Per il resto è una questione interna".

Ten Hag ha ripetuto che si trattava di una "questione interna" quando gli è stato chiesto se Rashford fosse stato multato per un quanto avvenuto che, secondo lui, non avrebbe avuto alcun impatto sulla sua disponibilità per la trasferta di sabato della Premier League al Fulham. L'allenatore dello United ha anche chiarito che il suo posto tra i sostituti nella partita di Coppa di Lega di mercoledì contro il Newcastle United è stato dovuto alla rotazione piuttosto che alla punizione.