Mancini ritorna sull'addio alla Nazionale: “È stato un errore”

Roma, 6 giugno 2025 – Roberto Mancini è stato ospite del “The coach experience” e ha parlato di vari argomenti, tra i quali anche l'addio alla Nazionale. L'ex Inter, infatti, è stato commissario tecnico degli azzurri dal 2018 al 2023. In questo periodo, Mancini ha preso la nazionale in un momento difficilissimo, dopo la mancata qualificazione al Mondiale di Russia 2018, per poi portarla alla vittoria dell'Europeo nel 2021, ma successivamente ha fallito l'accesso al Mondiale del 2022 in Qatar. Qualche mese dopo la sconfitta contro la Macedonia del Nord, che è costata la qualificazione all'ultimo Campionato del mondo, il ct ha rassegnato le dimissioni, per poi diventare il nuovo allenatore dell'Arabia Saudita. Durante il “The coach experience” che si è svolto a Rimini, Mancini è ritornato sull'addio alla Nazionale, raccontando come la scelta di abbandonare gli azzurri sia stato un errore. Queste sono state le sue parole: “Se tornassi indietro non farei la scelta di abbandonare la Nazionale, mi sono pentito di averlo fatto. È stato un mio errore: ci sono state delle incomprensioni ma se avessi parlato di più col presidente tutto sarebbe andato per il verso giusto, tornando indietro resterei. Allenare la nazionale è la cosa più bella di tutte e vincere con l'Italia lo è ancora di più”. Dopo l'esperienza sulla panchina dell'Arabia Saudita, Mancini è rimasto senza squadra, ma non perde le speranze per il futuro: “Mi manca allenare, fa parte del mio lavoro. Magari nelle prossime settimane troverò una squadra: il calcio è strano, tutto può succedere”. All'ex ct è stato chiesto anche di chiarire meglio il discorso riguardante il like al post di Acerbi nel quale quest'ultimo raccontava le sue motivazioni per la scelta di non rispondere alla chiamata di Spalletti. Tuttavia, l'ex commissario tecnico ha preferito dribblare la domanda con un semplice “ci saranno cose più importanti a cui pensare”. Mancini è fermo dall'ottobre del 2024, quando ha risolto il suo contratto con l'Arabia Saudita. Nella scorsa stagione si è parlato di lui come un possibile sostituto di Thiago Motta alla Juventus, ma alla fine la Vecchia Signora ha deciso di puntare su Igor Tudor, ma, come detto da Mancini stesso, il futuro è pieno di sorprese e tutto può cambiare nelle prossime settimane. L'ex ct è pronto a rimettersi in gioco.